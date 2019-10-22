一天零用錢200元「老婆考慮是不是給太多」　60K人夫曝怎過生活：我難民

▲您一天的零用錢多少？原PO只有200元。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人夫發文問大家，一天有多少零用錢或給另一半多少，「我一天200，早餐、中餐含油錢…藏在車上的1000塊被發現...我省吃減用存。老婆正考慮一天200是不是太多？」他也分享一天200元怎麼生活，讓其他人直呼太強了；但也有人說，「一天餐費只有25，200已經天價了。」

這名人夫21日在「爆廢公社二館」臉書社團發文，引起熱烈討論。他回答網友的問題說，每天早餐花50元、中餐50元，油錢算一天50元，每天可以存50元，「我大致上這麼算的，連我省吃儉用的私房錢都拿走。」

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有人好奇私房錢怎會被發現？原PO說，「我把每天存的50換成1000，然後放前置物夾層，誰知道好死不死沒夾好，上車一開就掉出來。」有人直呼，「自己賺錢幹嘛要別人來管」；原PO直言「因為我很會亂花錢。」

▼原PO說，每天早餐抓50元。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

也有人認為，「一天200的生活是人生嗎」；原PO回「我是難民。」一名網友說，「200是要幹嘛？雖是夫妻，我覺得這個OVER，除非你一個月只有30000薪水，不然一天200真的很少」；原PO回月薪大約6萬元。

原PO回覆網友的問題說，他的薪水約是也有在工作賺錢的老婆一倍。有人認為，「那就老婆也一天200，不要靠么」；原PO回「她一天可能不到100...比我還省。」還有人說，「你要不要考慮離婚？認真跟你說」；原PO回「我過得很幸福，只是想抱怨順便看看有沒有人更慘，現在看完舒服多了。」

一名人妻則說，一天給老公1000元直到花完，「要跟朋友出去身上沒錢很難看，還有臨時想吃東西。」原PO回「如果跟朋友出去，報備可以領錢。」也有人語重心長說，「過10年後，你就會謝謝你老婆了」；原PO回「我同意，因為她比我還省。」一名網友問「你老婆也天蠍的是不是」；原PO回「雙魚。」

其他人留言，「我該慶幸我單身嗎」、「我兒子在家撿的零錢都比你一天還多」、「 我一天100而已，很好了」、「早餐一天25解決，午餐、晚餐吃公司，一天餐費只有25，200已經天價了」、「我每天只有早餐50塊。」

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▼有網友說，「過10年後，你就會謝謝你老婆了。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）