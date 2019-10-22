低頭滑手機撞上路旁鐵板！黑衣男「額頭皮當場削破」狂噴血…蹲地痛苦哀嚎

▲專注低頭滑手機，黑衣男額頭皮當場被削破。（圖／翻攝自星視頻）

記者朱世凱／綜合報導

不少人行走在路上都會習慣低著頭滑手機，忽視眼前狀況而陷入危險之中。大陸就有一名男子走在馬路旁時，因為專注使用手機，結果不慎撞向靜止車輛上的一片厚鐵板，導致額頭被銳利尖角削破，瞬間鮮血直流，痛得只能蹲在地上摀住傷口，不斷哀嚎求救。

▼鐵板撞擊頭部的一瞬間。（圖／翻攝自星視頻）

綜合陸媒報導，意外發生在安徽省宿州市，穿著黑衣和紅鞋的男子走在一條農村公路上，結果因為低頭滑手機的緣故，沒有注意到前方停放一輛施工貨車，而貨車上正好裝載建造材料，導致他的額頭被削破。影像顯示，黑衣男持續低著頭向前行，最終撞上了鐵板的尖銳邊緣，當場痛得蹲地哀嚎。

黑衣男受傷後，朋友隨即過來查看，不過他疑似是不想讓糗態被看見，便轉身朝向後方不斷摀住傷口，使得地上留下一灘明顯血跡。不少網友看完後都直呼「肯定很疼！」、「我用看的就受不了了」、「只能說活該」、「走路用手機確實很危險，滿多人會這麼做的」、「生命有比手機重要嗎？」、「還好是自己撞的，不然倒楣的不知道是誰」、「幸好沒劃傷眼睛」。

▼男子額頭鮮血直流，痛到蹲坐地上哀嚎。（圖／翻攝自星視頻）

據悉，大陸上（9）月也曾發生滑手機出意外的事件，一名男子在重慶西站站前廣場搭乘電扶梯時，因為太專心滑手機的關係，結果從地下一樓（B1）滾落30多層台階，直接摔至地下二樓（B2），頭部當場重擊地面狂冒鮮血，嚇得路過民眾趕緊報警求助。

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