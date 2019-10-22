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馬英九痛斥綠營政治操作：陳同佳案和司法互助「不牴觸」

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▲▼蔡英文、馬英九。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、馬英九。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

針對在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕，馬英九22日發出聲明表示，當然支持臺港之間儘速簽訂司法互助協議，但這與陳同佳投案並不抵觸。先就個案同意嫌犯來臺受審，以此建立臺港司法互助實務的範例，不是更好嗎？

馬英九聲明全文

看到這幾天蔡政府對於「陳同佳案」荒腔走板的發言，我非常難過。一個被我們檢察官通緝的香港殺人犯，要來台灣投案卻被拒絕，我們的總統嘴巴高喊主權，實際上卻放棄我們的司法管轄權。昨天政府各部門的發言，證實蔡政府確實是以政治考量處理陳同佳案，證明蔡政府重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張。

陳同佳要來臺投案，蔡政府只會不斷跳針說必須先建立司法互助。我們當然支持臺港之間儘速簽訂司法互助協議，但這與陳同佳投案並不抵觸。先就個案同意嫌犯來臺受審，以此建立臺港司法互助實務的範例，不是更好嗎？

陸委會今年5月還公開向港府喊話，「不用修法，也可以馬上送過來」；既然當時可以要求港府馬上把陳同佳送到臺灣來，為什麽現在反而不可以了呢？為什麽現在反而要以司法互助為藉口拒絕其投案？這種昨是今非的態度，才有不可告人的陰謀吧？

殺人嫌犯要投案，行政院蘇貞昌院長卻說不符合人性，不符合常理，難道是希望犯罪者都逍遙法外，才有人性？才合常理？蘇院長說不要陷入圈套，但我們看到的只有政治操作與無理藉口。請蘇院長說清楚，依法逮捕殺人犯，還受害者公道，這算什麼圈套？

蔡總統口口聲聲說要支持香港人權，昨天還對外賓高談闊論臺灣的人權。但面對這起殘忍的命案，蔡總統怎麼噤聲不語，如此漠視人權？這讓死者家屬情何以堪？蔡總統平時高喊護主權，難道不知道放棄司法管轄權會嚴重傷害國家主權嗎？百年前喪權辱國的不平等條約不就是這樣放棄司法權嗎？

不要為了政治操作，折損國家的主權，更不要為了選舉利益，糟蹋國家主權。無論蔡政府如何用盡各種理由及話術來掩飾政治算計，事實只有一個，一條寶貴的人命，在臺灣遭到殘忍殺害。

蔡總統，「人命關天」，您不在乎，我們在乎。這是一條人命，一個媽媽辛辛苦苦把女兒養大，燦爛美好的青春年華卻慘死臺灣。將心比心，我也是兩個女兒的爸爸，想到她爸媽心中的痛，我真的非常非常難過，蔡總統，您不在乎，我們在乎，請讓殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道。讓全世界知道中華名國是一個尊重法治、保障人權的進步國家。

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