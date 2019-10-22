45歲男大啖紅燒肉...下秒頭劇痛暈倒　2小時後「腦梗塞離世」

▲胡男是個重度「紅燒肉」迷，每天只要下班有空，就會搜尋製作紅燒肉的方法。（示意圖／截自暖心主廚Jesse臉書影片）

記者洪珮瑄／綜合報導

人的血管長年使用後，彈性會逐漸下降，若加上不良習慣，就可能影響血液循環。大陸一名45歲的胡姓男子近日正品嘗著自己做的紅燒肉，沒想到下秒竟突然頭痛暈倒，被送至醫院時被檢查出腦梗塞，最後仍宣告不治而身亡。

綜合陸媒報導，胡男是個重度「紅燒肉」迷，每天只要下班有空時，就會在網路上搜尋各種製作紅燒肉的教學，並且品嘗著自己的成品。正因如此，他的體重從婚前的64公斤逐漸飆升，整整胖了31公斤；據悉，在2年前的體檢中，他還被檢查出患有高血壓、高血脂等病症。

據悉，事發當天，胡男又再次親自下廚，做了紅燒肉，沒想到吃到一半時，突然覺得頭部劇烈疼痛，接著就暈倒了。隨後，胡男的妻子聽到動靜之後，趕緊叫救護車，將他送至醫院。

▲胡男每天吃紅燒肉，導致腦梗塞。（示意圖／pixabay）

經檢查，胡男被確診為「腦梗塞」，經過醫護人員2個多小時的搶救，仍然宣告不治而身亡。醫生事後表示，平常飲食要清淡，平時也要多多鍛鍊身體，紅燒肉雖然美味，但血管的「隱形殺手」。

醫生表示，紅燒肉含有大量的油脂與膽固醇，長期食用會升高血液中的低密度脂蛋白膽固醇與甘油三酯等的含量，這些物質會在血管內堆積就會硬化，使血管失去彈性而變得狹窄，甚至影響血液的流動，使腦部缺血缺氧，最後導致腦梗塞。

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