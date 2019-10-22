蘇嘉全侄爆「密會誠美材案主嫌」　不只買股還喬經營權

圖、文／鏡週刊

三連霸的民進黨立委蘇震清捲入誠美材掏空案，意外引發民進黨不分區立委派系內鬥風暴。本刊掌握，今年3月遭《台灣之聲》廣播負責人許榮棋買廣告揭露及告發後2天，與誠美材案主嫌在五星級飯店包廂密會，相關人已向檢調作證供出實情，讓蘇震清在全案扮演角色更顯詭異。

▲蘇震清涉用助理當人頭買股，意外捲入誠美材掏空案，能否如願進入民進黨立委不分區名單，備受矚目。（圖／鏡週刊提供，下同）

民進黨立委蘇震清日前不滿黨中央承諾的不分區安全名單可能生變，不惜與主席卓榮泰隔空互嗆，揚言不惜脫黨參選，他21日出面受訪時收起先前強硬態度，改口會尊重黨的提名機制。

蘇震清因今年4月遭本刊踢爆透過助理當人頭買股票，涉嫌掏空上市公司誠美材，蘇事後喊冤澄清只是單純買賣股票，並主動要求民進黨廉政委員會調查，捍衛自身清白，蘇的叔叔、立法院長蘇嘉全也為他抱不平，而民進黨廉政委員會23日將舉行會議討論是否立案，蘇震清也會到場說明。

蘇震清稱全是無妄之災，不過，外界不知，蘇震清在誠美材案的角色啟人疑竇，恐非單純買賣股票的一般股東，因為他除了遭懷疑利用助理充當人頭買股外，檢調已掌握《台灣之聲》負責人許榮棋於3月5日買下半版報紙廣告，告發誠美材案涉及洗錢及掏空後的隔2天，即3月7日中午，蘇震清曾參與一場密會，而與會者恰巧都是遭檢調約談及交保的誠美材案核心被告與當事人。

許榮棋在今年3月及4月曾2度刊登陳情廣告，懷疑葉美麗是股市禿鷹，葉女去年初以4,200萬元，向郡宏光電購買6,000張未上市股票，同年10月4日，蘇震清又用屏東服務處女助理當人頭，以約6,000萬元向葉美麗購買所持有股票。



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