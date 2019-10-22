花蓮施行水梯田工法抑制出海口揚塵　購口罩送民眾維護健康

▲花蓮秋冬季各河川出海口揚塵嚴重，縣府為保障居民健康，採購口罩分送各河岸村落住戶使用，以降低揚塵為害。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秋冬季各河川出海口揚塵嚴重，縣府為抑制揚塵，除了加派灑水車噴灑以減少揚塵改善生活品質，另採購口罩分送各河岸村落住戶使用，以降低揚塵為害，保障居民健康。

花蓮縣每年10月起至翌年3月吹起東北季風，各河川主支流匯流處或出海口附近裸露河灘地，受強風吹襲引發風飛砂，嚴重影響鄰近河岸地區村落居家生活品質與交通行車安全。為保障縣民健康，縣長徐榛蔚指示相關單位應針對揚塵抑制提出相關作為，並採購口罩發送民眾。縣府民政處除了派員親送口罩，也在疏濬工程施行水梯田工法、加派灑水車，以減少揚塵。

縣府民政處代理處長江東成表示，口罩21日分別載運至村長服務處及鄰近學校，發放區域包含新城鄉新城村、順安村、新城國中；秀林鄉秀林村、富世村及秀林國中、富世國小及秀林國小。除了採購大量口罩，在疏濬工程結束後，將引進台東卑南溪河川揚塵抑制水梯田工法，在完成疏濬之區域進行水覆蓋，面積約達22公頃。

江東成指出，縣府於立霧溪河川施行疏濬工程，時值東北季風期間持續加派灑水車，每日三輛車運行河床砂石車運輸便道及管制站聯外台八線，並於每日上、下午繞行新城村街道，以減少路面揚塵。