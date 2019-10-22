綠島珍稀欖蠵龜漁網纏繞「五花大綁」　海巡越洋救援後送救治

▲海巡人員抵達現場時，發現欖蠵龜遭漁網纏繞相當嚴重，形同五花大綁。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東綠島石朗岸際21日上午發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息，經海巡人員趕往現場救援安置外，同時通報台東縣政府農業處畜產保育科，確認為台灣海域較少見，被列為瀕臨絕種之第一級保育野生動物欖蠵龜，立即安排後送台灣本島救治。

▲救援人員剪斷漁網拯救。

海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所21日上午9時左右通報，綠島石朗岸際發現一隻海龜遭漁網纏繞奄奄一息。海巡人員立即趕往現場救援，除先行安置這隻嬌客外，也立即通報台東縣政府農業處畜產保育科，經確認為台灣海域較少見，被列為瀕臨絕種之第一級保育野生動物欖蠵龜，隨即安排送回台灣本島進行救治，後續送到屏東國立海洋生物博物館收容照顧。

▲欖蠵龜背甲曲線長48、寬48公分，從體型研判仍屬幼龜。



第一三岸巡隊表示：海巡人員抵達現場時，發現漁網纏繞情形相當嚴重，同仁迅即除去漁網並持續給於海水保持濕潤維持生機，欖蠵龜背甲曲線長48、寬48公分，從體型研判仍屬幼龜，將除了外殼稍有缺損外，無明顯外傷，但因是遭漁網纏繞許久，容易有溺水狀況，為保險起見，立即安排送回台灣本島進行救治，將這隻珍貴稀有欖蠵龜轉送國立海洋生物博物館收容照養，癒後再擇日野放。





根據農委會野生動物保育圖鑑，欖蠵龜背甲呈心形，顏色為欖灰色或灰黑色、腹甲白色，體型最長約71公分，主要分布於世界各大洋熱帶和亞熱帶海域。