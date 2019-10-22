日天皇即位／德仁抵達皇居進行「即位禮正殿之儀」　穿著成亮點

▲日本天皇德仁、皇后雅子抵達皇居。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



已繼承大位的德仁天皇將於22日舉辦「即位禮正殿之儀」，大約會有2000名貴賓到場，包含各國的元首或代表，警方也出動最高規格進行維安，而天皇夫婦今日將會換3套服裝，從傳統服飾到晚宴的晚禮服，成為另類看點。

德仁與皇后雅子今日上午會先在皇居「宮中三殿」舉行「即位禮正殿」儀式，預計當地時間上午9點開始，目前德仁天皇已經搭車前往皇居，不過東京天氣受到「浣熊」颱風影響，正下著大雨。儀式開始後，德仁會身穿純白「帛御袍」，而雅子皇后則會穿上傳統的「十二單」服飾，髮型為平安時代貴族女性的大垂髮，也是典禮的一大看點之一。

▲日本首相安倍晉三、文仁親王與王妃紀子抵達現場。（圖／路透）

接著將在宮殿中的「松之間」舉辦即位禮，天皇將會穿著平安時代的傳統服飾「黄櫨染御袍」，並坐上高約6.5公尺、重量約8噸，頂蓋有著金色鳳凰的「高御座」，皇后則穿上白色、黃綠色、淡紫色及紅色交疊的「十二單」。首相安倍晉三會宣讀「壽詞」祝賀，再由德仁天皇發表「即位致辭」。

晚間則會在皇居「饗宴之儀」舉辦晚宴，德仁將換上燕尾服，戴著「大勳位菊花章頸飾」，雅子將換穿晚禮服，戴上前任皇后美智子的皇冠頭飾與勳章。



另外，前往參與觀禮有來自175國的400名政要，包括英國查理王子、美國運輸部長趙小蘭、中國大陸國家副主席王岐山、香港特首林鄭月娥、南韓總理李洛淵、烏克蘭總統澤倫斯基、巴西總統波索納洛、緬甸領袖翁山蘇姬等。其中，安倍與南韓總理李洛淵是否會就兩國貿易情勢碰面談話，受到外界關注。