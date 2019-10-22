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父過世隔天領走400萬又匯回　母告盜領女兒喊冤：是她叫我拿的

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▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲楊女被母親指控盜領過世父親的存款。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄楊姓女子在父親因病過世後，隔天隨即前往銀行領走400萬元存款，結果被母親認為是盜領，母女倆因此鬧上法院。雖然楊女聲稱是母親叫自己去提領這筆錢，但遭到否認，高雄高分院合議庭考量到她事後已與其他繼承人達成協議，最後依偽造文書等罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年，全案仍可上訴。

判決書中提到，楊女明知不能擅自處分遺產，仍在父親過世隔天（2015年12月7日）帶著存摺、印章前往銀行，填寫取款憑條並盜蓋印章，偽造是父親想提領帳戶中的400萬元存款；接著，她將這筆錢分為5份，分別在郵局存入90萬、新光銀行存入40萬、中信商銀存入40萬，等到同年同月8日再把190萬元存進郵局，自己留下40萬元，最後又在同一天將這筆錢全數匯回父親的合庫商銀帳戶。

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲楊女將400萬元中的360萬分別存進郵局、新光銀行以及中信商銀。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

楊母發現後怒告女兒盜領，但楊女出庭辯稱，自己的確有從父親的帳戶提領400萬元，並把其中的360萬元存進上述的銀行、郵局帳戶，但沒有任何偽造文書、詐欺取財的行為，「是母親叫我去領錢的，我不知道父親去世後，不能把他銀行帳戶中的錢領出來。」

不過，楊母否認曾叫女兒去領錢一事；楊女的弟弟也出庭證稱，「當天因為要拜拜，我和姊姊都在家裡，姊姊只有叫我載她去辦事情，詳細過程我不記得了，只記得我載她去岡山合庫，我停車在路邊，她自己進去提款，她應該是提袋子把錢拿上車，之後我就把她載回家，因為那天我還要工作。」

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲楊女領完錢的隔天又把400萬元匯回父親的帳戶。

高雄高分院合議庭調閱楊家母女的對話錄音檔案，楊母在2015年12月31日曾提到，「初三那時候妳爸去醫院時，我就叫妳趕快把合庫的錢領出來，妳就說什麼等三十幾個，等三十幾個妳起碼別凍結，這麼麻煩的事情我不曾辦過」，楊女則回答，「我如果知道就會去領了啊，問題是我怎麼知道會這樣子，我如果知道的話，我幹嘛把我自己帳戶裡面的錢都提領光」。

合議庭認為，楊家母女的對話頂多證實父親住院期間，母親曾要求女兒去領錢，無法證明有要求她在父親過世後提款，只是考量到她已經將錢全數匯回，事後也與其他繼承人達成遺產分割協議，最後依偽造文書等罪輕判6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年，希望她能改過自新，全案仍可上訴。

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