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巨乳名媛淪霸屋蟑螂！無P圖曝…竟成「凱蒂大媽」　夜店女兒3句話出賣她

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圖、文／鏡週刊

17日晚間，本刊來到新北市蘆洲區一處社區，屋主陳小姐見到記者，氣得指著樓上燈火通明的自宅說：「她們母女用各種理由拖欠房租和押金，我要求她們搬家，卻被反嗆『法院見』，之後還拒絕聯繫，我從來沒見過態度如此囂張、惡劣的房客，她們根本就是要霸屋！」

▲▼落魄E奶名媛。（圖／鏡週刊提供）

▲胡嘉嘉母女不繳房租，仍大剌剌住在租屋處。（圖／鏡週刊提供，下同）

陳小姐口中囂張、惡劣的房客，就是常因爭議事件躍上新聞版面的E奶名媛胡嘉嘉。陳小姐說，胡嘉嘉母女8月中透過租屋廣告找上門，她自稱是「演唱會活動公關」，承攬過趙傳和郭富城演唱會，常往返兩岸，她認為社區的交通、環境不錯，希望馬上簽約入住。

胡嘉嘉還說，先前的房東因家人結婚要她們搬離，她們找了其他房子也付訂了，但房東竟租給別人，因搬家期限將屆，急著找棲身之所。陳小姐不疑有他，雙方在8月18日簽訂租賃契約，以每月租金2萬5千元、押金2個月的條件，把房子租給胡。

▲▼落魄E奶名媛。（圖／鏡週刊提供）

▲▼E奶名媛胡嘉嘉年初才因在酒店賴帳鬧上新聞，最近又遭爆霸屋不還，卻大方在社區出入，讓房東極為憤怒。

▲▼落魄E奶名媛。（圖／鏡週刊提供）

付款時，胡嘉嘉說，因前房東尚未歸還押金，希望通融讓她先付1個月押金，餘款將在下個月繳租時一併給付，陳好心答應，先收了1個月押金及首月房租，沒想到卻是惡夢的開始。

陳小姐告訴本刊，隔月起，胡嘉嘉便未依約交租及1個月押金，她向胡詢問，胡表示因人在中國大陸工作，轉帳不便，將盡快透過人民幣轉新台幣的方式匯款，之後又以網路銀行異常等各種理由推託。陳不斷聯繫胡，卻得到「工作很忙」「人生病」等奇奇怪怪的理由，就是不肯繳租金。

▲▼ 。（圖／鏡週刊提供）

▲胡嘉嘉的女兒（圖）常上夜店狂歡，得知被告後，傳訊息向房東致歉。

忍無可忍的房東於是在10月1日，赴蘆洲警分局對胡嘉嘉母女提出詐欺告訴，後向新北地方法院提出返還房屋的民事告訴。

胡嘉嘉女兒獲知被告後，主動傳訊息給陳小姐說：「我不能跟著她（媽媽）一起騙你了，對不起！」陳小姐認為，胡嘉嘉是預謀霸屋，決定訴諸輿論，以免還有其他房東受騙。

▲▼落魄E奶名媛。（圖／鏡週刊提供）

▲房東要求胡嘉嘉依約繳付租金，胡竟嗆聲法院見（紅框處）。

本刊詢問胡嘉嘉遭指控霸屋一事的看法，胡女表示，她先前人在國外工作，無法及時將房租匯出，房東就用上門騷擾、恐嚇的方式要求她搬離，也不願退還已經給付的押金和租金，害她損失慘重。

▲▼落魄E奶名媛。（圖／鏡週刊提供）

▲▼胡嘉嘉向本刊表示，房東在對話中用提告來恐嚇她跟女兒。胡嘉嘉說，她將到警局提告房東恐嚇，以維護權益。

▲▼落魄E奶名媛。（圖／鏡週刊提供）

胡嘉嘉說，房東自稱家人都是司法人員，要狀告她跟女兒，還要向媒體爆料，年僅18歲的女兒因此受到驚嚇；她已經決定要赴警局控告房東恐嚇，以維護自己和女兒的權益。

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