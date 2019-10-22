久坐電腦前！35歲男頸痠跑按摩店...隔天手腳麻痺「下半身全癱」

▲小劉長期久坐電腦前又低著頭，出現了頸椎痠的毛病。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者洪珮瑄／綜合報導

上班族經常久坐在電腦前，甚至連水都忘了喝，導致時常出現腰痠背痛等症狀。浙江一名35歲男子小劉（化名）是一名淘寶店主，因為常年在電腦前或手機上處理訂單，久而久之便有了頸椎痠的毛病。據悉，他上個月到私人機構按摩，想藉此放鬆身體，沒想到隔天竟下班身癱瘓，被送至醫院急救。

綜合陸媒報導，小劉的頸椎病是日積月累留下的，由於他從事網拍工作，所以必須每天低著頭處理訂單，這一年以來，只要頸椎一不舒服，他就會開車到一家私人機構做按摩。

事實上，小劉一年前就曾因為頸部和上肢不適而就醫，當時核磁共振所拍出來的影像顯示，他的頸椎部位中，3、4和4、5以及5、6三節的椎間盤都有突出的現象，尤其是4、5頸和5、6頸最為嚴重，已達到必須手術的地步。不過，他和家屬都傾向於保守治療，所以依然持續到私人機構做按摩或扎針。

▲小劉到私人機構做按摩，隔天下班身無力。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

直到上個月（9月）30日晚上，按摩完的小劉突然感到手腳麻痺、全身無力，但為了不影響到家人和孩子睡覺，他便躺到地板上休息。沒想到，隔天小劉的病情加重，下肢幾乎使不上力，這時他才驚覺大事不妙，趕緊叫家人將自己送至醫院。

事後，經過CT檢查發現，小劉的頸椎椎管比正常人的還要狹窄一些，且部分椎間盤突出，甚至已經壓迫到脊髓了。浙大四院骨科副主任醫師劉偉表示，這種情況通常為中老年人或是有嚴重外傷的患者才會出現，年輕人很少見，由於小劉病情嚴重，因此緊急替他安排了急診手術。

經過手術後，醫生已把小劉體內壓迫到脊髓的椎間盤一塊一塊地取出來，不過卻還是無法挽回下半身癱瘓的悲劇。據悉，小劉目前正躺在病床上，靠著呼吸器維持生命，醫生指出，年僅35歲的他，很可能永遠無法站立，終身與輪椅為伴。

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