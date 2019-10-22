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猥褻6小學女童掰「我是優良教師退休」　文具行老闆得蹲7年牢

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▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲女童下課回家到文具行買東西，卻遭老闆襲胸猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pakutas，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

葉姓男子平時會在妻子經營的文具行幫忙，2017年至2018年間卻趁著店裡沒人時，分別對6名國小女童襲胸、摸屁股，甚至伸手撫摸下體等私密部位，後來被女童的家人告上法院，他還強調自己是退休的「優良教師」，不可能會做出這種事。不過，新北地院法官調查6名女童及相關證人的證詞，發現所有人的供述前後一致，而且都能清楚描述事發細節，因此最後並未採信葉男的說詞，並依加重強制猥褻罪、性騷擾防治法分別判處7年2月、7月有期徒刑，僅性騷擾部分得易科罰金。

被指控伸出鹹豬手的葉男辯稱，自己平時的確會幫忙妻子經營文具行，也認識女童們，但絕對沒有做出任何猥褻、性騷擾等行為，「我本身是優良教師，2014年退休後，每週一到週五都會來幫忙顧店，週六、週日通常會休息」、「我跟她們沒有仇，妻子經營老店也從未與學生有過糾紛，我們對學生都很照顧，有時候孩子們打架或是有糾紛，我們都會幫忙排解。」

▲▼文具,辦公桌,文具,抽屜,收納,筆筒,便條紙。（圖／翻攝自pixabay）

▲葉男聲稱，退休後只能靠妻子經營多年的文具行餬口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

葉男聲稱，不會因為熟識就碰觸學生的身體，例如摸頭或手等等，「我為人師表，如果學生講粗話或是要打架、亂摔東西，我會去糾正他們，不知道是不是因此得罪誰，但基本上我不會去碰小孩子」，加上退休之後經濟來源主要是靠這間文具行，他怎麼可能做出會影響生意的事，「我們店面離學校很近，就隔條馬路而已，往來的民眾也很多，如果發生這種事馬上就會被發現，我也不曉得小朋友為什麼會這樣指控我。」

但其中一名受害女童接受警詢時證述，2018年1月間她和姊姊從補習班下課，經過文具行就順路進去看玩具，進去沒多久老闆就從右邊慢慢靠近，並用左手摸她的右肩，接著搓揉胸部大概1、2分鐘，「我往左靠，他也跟著我一起往左靠，手還一直摸，沒有停下來」、「姊姊看到老闆一直靠近我，就叫我趕快離開」、「我原本大概一個月會去3次（文具行），被老闆摸胸部之後就沒再去過了」。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童受害之後就不敢再去文具行買東西。

雖然葉男矢口否認對國小女童性騷擾，但新北地院法官調閱6名受害女童的證述，發現大家的供述前後一致，加上全案多名證人也都證實女童曾在事發第一時間說出受害經過，所有人皆能詳細描述細節，因此並未採信葉男的說詞。

法官認為，葉男自稱為人師表還是優良教師，卻趁著女童到店裡購物時伸出狼爪，犯後不僅矢口否認，也沒有與受害女童家屬達成和解，最後依加重強制猥褻罪判處7年2月有期徒刑，另外再依違反性騷擾防治法判處7月有期徒刑，僅性騷擾部分得易科罰金，全案仍可上訴。

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