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義大利杜林280年世界遺產遭火燒2hrs！「屋頂塌陷」剩焦黑骨架

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▲義大利杜林古蹟「the Cavallerizza Reale」失火。（圖／達志影像／美聯社）

▲「the Cavallerizza Reale」屋頂塌陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

義大利北部杜林（Turin）的皇家馬廄與馬術學院「the Cavallerizza Reale」在當地時間21日早晨發生火災，火勢延燒2個小時，幸好最後無人受傷，但建築物的部分屋頂塌陷，恐怕很難再復原。這座歷史古蹟已經有將近280年歷史，被列為聯合國世界遺產。

綜合外媒報導，這場火災從當地時間21日早上7點45開始，消防單位出動了6個隊伍滅火，但大火還是燒了2個小時，導致the Cavallerizza Reale的部分屋頂塌陷，只留下燒情焦黑的骨架。幸好當時該建築還未對外開放參觀，無人受傷，目前還不清楚起火原因。

該建築從1740年開始建造，是當地重要的歷史古蹟，也是薩沃伊家族（Savoy family）於17到18世紀統治該地區時，著名的地標之一。薩沃伊家族在1861年全義大利統一之後成為統治者，杜林一度是該國首都。

▲義大利杜林古蹟「the Cavallerizza Reale」失火。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利杜林古蹟「the Cavallerizza Reale」失火。（圖／達志影像／美聯社）

the Cavallerizza Reale也被聯合國教科文組織列為世界遺產，在2014年就曾被縱火破壞過。

義大利和中國並列全球擁有最多世界遺產的國家，各有55個，但過去10幾年間，義大利有幾處寶貴的遺產都遭到破壞，1996年，威尼斯的鳳凰劇院（The Fenice theater）就被大火燒毀，隔年，亞西西（Assisi）聖方濟各聖殿也因地震而屋頂倒塌，造成4人死亡。

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