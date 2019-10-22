韓國瑜淨灘「搶玩具」陪玩遭拒　作家點評犯大忌：沒資格當玩伴

▲韓國瑜前往台南公益淨灘。（圖／記者洪正達攝）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜20日前往台南黃金海岸淨灘，想要陪在沙灘上的女童玩沙，沒想到被小妹妹當場拒絕，場面尷尬。作家朱宥勳就在臉書上發文指出，韓國瑜犯了許多錯誤，像是大人硬把小朋友圍起來，還要求合照，在小孩眼裡，只會覺得這是個「不怎麼樣的大人」而已。

朱宥勳表示，兩個小朋友蹲在地上玩沙，突然被一群大人包圍，孩子的身體緊繃戒備了，一直低著頭就是緊張的訊號。雖然韓國瑜接著蹲下來，減少視線落差，但下一秒犯了大忌，那就是動手搶其中一個小朋友的玩具，讓兩個孩子都感到反感了，接下來才會被拍掉玩具，「她才不知道你韓國瑜是什麼東西，她只知道你是欺負玩伴的壞人。」



朱宥勳認為，「遊戲」是一種情境的模擬，隨便挖沙就想加入，這也顯示了韓的粗魯。在一連串錯誤之後，韓還強要要求合照，讓旁邊的大人硬把小孩架成正面姿勢，「這判斷真的是慘不忍睹」、孩子們沒有當場哭著拿玩具丟人，都算是很有教養了。

最後，他提到，「沒有耐心、不願意一起進入脈絡的人，沒有資格當玩伴」，在小孩的心中，做出這些拒絕、拍掉玩具這些動作並沒有甚麼政治意涵，「他們只是純粹從你的行動中，知道這是一個不怎麼樣的大人而已。」另外，他也在留言中表示，「這我真的覺得不是他（韓國瑜）一個人的問題，他代表了一大群人」。

事後，女童的韓粉爸爸也在社團「韓家軍」憤怒發文表示，「孩子只是玩個沙子而已....為什麼要拿我女兒遇到陌生人的反應當成抹黑韓總的工具？」他指出，女兒是在玩「賣東西」的遊戲，韓與大批記者離開後，女兒一直問為什麼客人不見了，「為什麼你們要聯合起來，利用我小孩的反應來攻擊韓總？」