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山上發現1億年化石　村民當成「神仙臀印」全用水泥封印

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▲浙江蘭溪梅江鎮恐龍族印化石被封起來。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲浙江蘭溪梅江鎮恐龍足印化石被封起來。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

浙江蘭溪梅江鎮發現了1億年前古生物恐龍的足跡化石，但是當專家、學者與媒體到場考察時，卻發現化石所在的坑洞，全都被當地村民用水泥給封了起來。原來根據當地神話，這些坑洞是神仙在此下棋時留下的「臀印」，將其封起來是為了「保護」，如今專家只能用照片將這些坑洞盡可能復原。

《錢江晚報》報導，當地的山上是一片紅褐色的岩石，還有一座小廟，以及8處圓形的凹坑，直徑約六七十公分，這在當地素有「八仙下棋」之說，中國地質大學恐龍專家邢立達副教授於今年初，在當地村民的引導下來到當地。

▲浙江蘭溪梅江鎮恐龍族印化石被封起來。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲浙江蘭溪梅江鎮恐龍足印化石被封起來。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

他於本月8日和美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利（Martin Lockley）教授等學者在北京宣佈，他們在蘭溪市發現了重要的大型恐龍足跡，闡明此處共計20多個印記，是約1億年前的蜥腳類恐龍留下的。

然而當各界專家到當地考察時，卻發現這些凹坑被人工鑿過凹陷，邊緣連接處，還被人用水泥砂漿灌注，這些水泥砂漿看起來都是新覆蓋上去的。

▲浙江蘭溪梅江鎮恐龍族印化石被封起來。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲浙江蘭溪梅江鎮恐龍足印化石被封起來。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

原來當地傳說，這個山崗本叫紅石崗，八仙鐵拐李雲遊天下，來到此處閉目養神，並在崗頂用拐杖劃出一個棋盤，叫來曹國舅等人下象棋，期間呂洞賓使詐，激怒鐵拐李，遂揮起拐杖要教訓呂洞賓，呂洞賓逃走，所以現在崗上還有數石如棋盤，如八仙的臀印，足印等等，就是如今的恐龍足跡化石。

當地民眾為了「保護」這些「神蹟」，於今年端午節前後用將水泥將這些坑洞「封印」，如今修復存在難度，當地也派出相關人員進行統一排查，尋找山中類似的恐龍足跡。

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