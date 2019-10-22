生日被偷包包「以為惡作劇結果真的」　一中街老闆娘無奈許願：希望會找到

▲老闆娘雖然包包被偷，但朋友還是端上蛋糕、點上蠟燭幫她慶生。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名王小姐在一中商圈擺攤專賣手機配件，生日當天包包被一名女竊賊偷走，裡面有將近2萬元的貨款，她本來還以為是朋友故意惡作劇要幫她慶生，沒想到一切都是真的。她除了無奈許願能盡快找回來，也報警希望能揪出這名女賊。

根據監視器畫面，18日下午5時多，王小姐當時正在擺攤。身穿黑色衣服的女子先在附近東張西望，接著走進騎樓底下，趁老闆娘不注意，過沒幾秒鐘快步走出來，這時突然拿出一個方型包包塞進自己的袋子裡，偷竊過程不到3分鐘。

王小姐接受《東森新聞》訪問指出，小偷可能假裝看衣服就拿走包包，到馬路的假人模特兒隔壁，「她可能想說把自己擋住，再把我的小包包放在她的大包包裡面，然後才走掉。」

▲▼監視器拍下女賊的犯案過程。（圖／東森新聞）

王小姐無奈地說，「我覺得很倒楣呀，因為那天剛好是我生日，我本來以為是他們要整我，然後後面他們就說真的沒有拿，我才調監視器發現真的被偷。」

事發後，朋友也在攤位前替老闆娘慶生，希望希望包包和錢快點回來。老闆娘許願時說，「我許願明年你們也要跟我一起過，第二個希望我的錢包會找到。」她說最近早點來擺攤，「認真一點，先把貨錢賺起來。」

事實上，這名女竊賊在下手前就已經在附近觀察，等時機到了才慢慢靠近，但臉上卻沒有任何偽裝，又敢在人來人往的商圈內行竊，估計是一名老手。現在攤商公布監視器，並且報警要揪出這名女賊。

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▲▼老闆娘當時把包包放在隔壁攤位下，未料仍被偷。（圖／東森新聞）

▼這名女竊賊在下手前就已經在附近觀察。（圖／東森新聞）