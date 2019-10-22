蘇貞昌推山林五大政策「全面開放、一站式管理」　山友：終於等到了

記者黃翊婷／台北報導

行政院長蘇貞昌21日召開「向山致敬」記者會，宣布國家山林解禁政策，並以開放山林、資訊透明、便民服務、教育普及與明確責任為五大政策主軸，積極推動山林開放，達成「敬山、進山，也要淨山」的理念。消息傳開後，大部分的山友都抱持正面態度，行政院發言人Kolas Yotaka同日下午也在臉書提及此事，獲得網友留言支持，「我們對山也很有感情，希望多親近山林。」

▲行政院針對開放山林推出五大政策主軸。（圖／行政院，下同）

蘇貞昌提到，日本的土地面積是台灣的十倍大，3000公尺以上高山有二十多座，台灣卻有268座，而且台灣愛登山的山友高達500萬人，過去政府以封山角度管理山林，不但不容易入山，服務設施也不好，山屋未達標準、過於破舊簡陋，中央與地方權責劃分不清，讓台灣明明擁有偉大的寶山，卻不懂得向山致敬，這是過去政府錯誤的態度所致。

「山是大家的，山是台灣的，我們要向山致敬。」蘇貞昌表示，這是大家長年關心的議題之一，他召集15個部會，親自主持多次跨部會研商會議，同時透過網路及座談參考許多登山專家和山友的意見，最終歸納出五大政策主軸，分別是開放山林、資訊透明、便民服務、教育普及與明確責任，除了國防必要、地形破碎危險、原住民的聖地以及保育地之外，希望能讓山林全面開放，所以今年底會先完成20座山屋及45條步道的整建，明年（109年）起至112年會逐步完成35座山屋和78條步道整建計畫，提供59處高山露營地，每日最多可讓1514人使用。

▲蘇貞昌期望民眾能向山致敬、親近山林。

在便民服務方面，到時會以「管車不管人」的形式，鼓勵民眾走進山林，並透過預計要在今年11月啟用的一站式申請平台，整合目前國家公園入山入園的線上申請系統，讓大家可以隨時查閱申請情形。此外，玉山北峰的行動通訊基地台也將在今年啟用，未來會更努力逐步提升山區的通訊品質。

而在明確責任方面，法務部已經提出國家賠償法修正草案，希望能落實登山自主管理的概念，金管會和產險公會也會研議出更符合登山者需求的相關保險產品。

▲山友們對於行政院宣布開放山林政策大多都很支持。

資深山友崔祖錫在記者會中坦言，很感動政府在開放山林的政策上做出大轉變，雖然還有很多需要面對的議題，但期待能以開放態度、務實管理的角度讓大家更貼近山林；高山嚮導李美涼也感動表示，終於盼到這一天。中華民國健行登山會黃一元理事長提到，自己已經登山一輩子，希望能保留美好山林、減少人為設施，因此很感謝院長大力支持。

另外，行政院發言人Kolas Yotaka同日下午也在臉書提及此事，並以「喜歡山嗎？我們喜歡。因為山是人，也是靈」為主軸，發表一篇550字的文章。網友們紛紛在PO文底下留言表達支持，「我們對山也很有感情，希望多親近山林」、「需要加強山上生存技巧的教育，可以請原住民幫忙，讓大家更親近山」。