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今晨全台最低溫新北苗栗16度！變天時間點曝光雨區擴大　博羅依增強大迴轉

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▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲秋天到了，早晚偏涼，民眾外出記得帶件外套。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（22日）清晨平地全台最低溫出現在新北市雙溪、苗栗縣新竹畜牧的16度；周四（24日）前水氣沒那麼多，周五（25日）、周六（26日）東北風比較強，雨區稍微擴大，宜蘭有比較多雨勢，北部、花蓮和台東也有局部性降雨。他說，中颱博羅依還會再稍微增強，往日本東方海面前進。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍吹偏東北風但水氣比較少，迎風面大台北和東半部雲量稍微多一些，僅東半部有少部分零星降雨，其他地區大部分為多雲到晴的天氣。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，溫度方面，今晨有些輻射冷卻效應，台南以北空曠地區可能出現19度，北部近山區可能再低1、2度，稍微比較乾涼；雙溪、新竹畜牧出現16度低溫，因位於近山邊。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，周四前東北風帶來的水氣沒那麼多，以迎風面的降雨為主，宜蘭、基隆北海岸和大台北山區有少部分降雨；周五、周六的東北風比較強，水氣比較多，雨區稍微擴大，宜蘭有比較多雨勢，北部、花東有局部性降雨；周日起水氣減少。

劉沛滕指出，未來一周溫度方面，北部低溫接近20度，南部約20到22度，但因可能有輻射冷卻效應，台南以北也可能出現19度；北東白天高溫約25到28度，中南部仍可到30度。

至於中度颱風博羅依未來動向，劉沛滕說，估稍微往西北慢慢北轉到日本東方海面，不會影響到日本陸地；強度還有再稍微增強，有機會來到中颱上限，今下半天到周三上午比較強，之後開始減弱。根據氣象局的路徑潛勢預測圖，博羅依呈現「大迴轉」的特徵。

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局估博羅依將到日本東方海面。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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