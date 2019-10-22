美企員工挺港卻遭中國報復　美國務卿：完全不恰當、沒意義

▲美國總統川普與國務卿蓬佩奧。（圖／路透）



記者錢玉紘／綜合報導

美國NBA休士頓火箭隊的總經理莫雷（Daryl Morey）的一則「挺港推特」，掀起了中國與NBA之間的紛爭。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）21日受訪時提到，美企若因為員工挺港就遭中國報復的話，是「完全不恰當」的。



蓬佩奧接受財經媒體CNBC專訪，他提到，美國企業的員工若是因為發文評論或是支持香港的泛民主運動，就因此就遭到中國報復或抵制的話，在外交政策的角度上來看，是「完全不恰當」的做法。他也提到，這些美企員工或是顧客只是在行使美國擁有的基本自由權利。

蓬佩奧補充，「我們認為，這麼做完全沒有意義，我們也鼓勵所有的美國企業，仔細檢查，以達到川普總統一直向中國要求的『雙方互惠』」。



而被問到在中國政府的審查制度下，美國企業在中國獲利的行為是否應受到批評，蓬佩奧則指出，每間公司都要自己做出決定，「我們過去幾周所看到，且一直知道的事實就是，北京的長臂正伸進這些公司，偷走他們的智慧財產，強制科技轉移，實際上讓許多公司要在中國獲益相當困難」。

莫雷先前在推特上發表挺香港言論，惹怒了NBA主要市場之一的中國，事件發生時，NBA最初回應指，公司並不能代表美國的價值觀，引起爭議，後來NBA總裁席佛（Adam Silver）（Adam Silver）出面表示，拒向中國道歉，而中國央視也反擊停播NBA賽事。