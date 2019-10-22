川普：美中貿易協議「進行很順利」　預計11月中APEC峰會簽署

▲川普認為貿易協商進行得很順利。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在21日向記者表示，美中貿易談判進行的很順利，應該可照他先前預期的下月中就簽署。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則表示，若是協商繼續順利進行的話，美國對部分中國進口商品加徵的15%關稅可能會先取消。

川普先前表示，他希望第一階段的美中貿易協定可以在下個月中就簽署，他21日向白宮記者表示，「我們跟中國之間的協商進行得很順利，他們也想要達成協議，某種程度上，中國必須要達成這個協議，因為他們的供應鏈已經縮減很多」。

川普在白宮部會首長會議中也表示，接下來第2階段協商所涵蓋的議題，在很多方面會比第一間單容易處理。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，川普政府的目標仍然是希望在11月16至17日，於APEC智利峰會上，完成第一階段的貿易協定，但目前還有一些議題要解決。而副部長等級的協商再21日展開，他與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將於25日參與部長層級協商。



不過，商務部長羅斯（Wilbur Ross）在21日稍早表示，第一階段的協議也「不一定」要趕在下個月完成，因為達成「正確協議」比時機點還要重要。

白宮經濟顧問庫德洛則表示，若是協商繼續順利進行的話，美國對部分中國進口商品加徵的15%關稅可能會率先取消，這波商品包含手機、筆電、平板電腦等。