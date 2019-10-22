　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：美中貿易協議「進行很順利」　預計11月中APEC峰會簽署

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普德州造勢晚會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普認為貿易協商進行得很順利。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在21日向記者表示，美中貿易談判進行的很順利，應該可照他先前預期的下月中就簽署。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則表示，若是協商繼續順利進行的話，美國對部分中國進口商品加徵的15%關稅可能會先取消。

川普先前表示，他希望第一階段的美中貿易協定可以在下個月中就簽署，他21日向白宮記者表示，「我們跟中國之間的協商進行得很順利，他們也想要達成協議，某種程度上，中國必須要達成這個協議，因為他們的供應鏈已經縮減很多」。

川普在白宮部會首長會議中也表示，接下來第2階段協商所涵蓋的議題，在很多方面會比第一間單容易處理。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，川普政府的目標仍然是希望在11月16至17日，於APEC智利峰會上，完成第一階段的貿易協定，但目前還有一些議題要解決。而副部長等級的協商再21日展開，他與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將於25日參與部長層級協商。

不過，商務部長羅斯（Wilbur Ross）在21日稍早表示，第一階段的協議也「不一定」要趕在下個月完成，因為達成「正確協議」比時機點還要重要。

白宮經濟顧問庫德洛則表示，若是協商繼續順利進行的話，美國對部分中國進口商品加徵的15%關稅可能會率先取消，這波商品包含手機、筆電、平板電腦等。

ET快訊
痛了6個月！28歲妹午餐後「核彈級腹痛」炸裂　醫一看驚呆：末
李亞萍證實「余苑綺直腸癌復發」　一接電話崩潰痛哭：我現在無法
快訊／威力彩6.6億一注獨得　獎落基隆今年第二高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：美中貿易協議「進行很順利」　預計11月中APEC峰會簽署

入宮3個月爭上位！泰王突然下令　剝奪詩妮娜貴妃「一切頭銜」

網易手遊「陰陽師」越南下架　九段線地圖踩南海主權爭議

影／被騙2.2兆台幣　百名陸客飛大馬下跪「唱國歌」

快訊／英下議院議長拒絕「新協議再表決」！　脫歐大限日倒數10天

對美國進行「24億美元報復制裁」　中國尋求WTO授權

《壞壞萌雪怪》出現南海爭議「九段線」　越南火速下架

希拉蕊轉發「仿甘迺迪信」　諷刺川普太無禮

韓國愉快歸化肯亞馬拉松選手　「吳走韓」成東京奧運奪金大熱門

澳洲獄警3年性虐待8女囚　遭到37項罪名指控

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

韓國瑜「民進黨腦袋壞掉」 來台殺人沒事？批蔡閹割主權

川普：美中貿易協議「進行很順利」　預計11月中APEC峰會簽署

入宮3個月爭上位！泰王突然下令　剝奪詩妮娜貴妃「一切頭銜」

網易手遊「陰陽師」越南下架　九段線地圖踩南海主權爭議

影／被騙2.2兆台幣　百名陸客飛大馬下跪「唱國歌」

快訊／英下議院議長拒絕「新協議再表決」！　脫歐大限日倒數10天

對美國進行「24億美元報復制裁」　中國尋求WTO授權

《壞壞萌雪怪》出現南海爭議「九段線」　越南火速下架

希拉蕊轉發「仿甘迺迪信」　諷刺川普太無禮

韓國愉快歸化肯亞馬拉松選手　「吳走韓」成東京奧運奪金大熱門

澳洲獄警3年性虐待8女囚　遭到37項罪名指控

川普：美中貿易協議「進行很順利」　預計11月中APEC峰會簽署

今晨全台最低溫新北苗栗16度！變天時間點曝光雨區擴大　博羅依增強大迴轉

醫師路跑同睡小三還陪產檢　正宮掃出「洗澡情書」反擊一勝一敗

外食族便當菜怎麼選？營養師推「自助餐4款範例」：跟著夾就對了

韓星也在練的4組皮拉提斯瘦腿運動　消滅肥胖橘皮紋路、喚回大腿縫

元朗襲擊3個月靜坐　女示威者遭港警「粗暴掀上衣」險走光

陳同佳投案蔡英文會逆轉撿槍？　劉寶傑批陸委會「一群蠢蛋」

李正皓曝光候選人淨灘、小朋友玩沙都大有學問　吐槽韓國瑜「下午淨灘漲潮啊」

「2.75吋火箭彈」鋸下去就爆炸！翁爆頭慘死...威力如3顆手榴彈

入宮3個月爭上位！泰王突然下令　剝奪詩妮娜貴妃「一切頭銜」

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

恐怖實驗室！小狗灌藥出血...被帶去處決還討摸

被騙2.2兆　陸客飛馬國下跪痛哭唱國歌

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

貓咪遭人從4樓窗口推下影片曝光

陸尋求WTO對美制裁　涉24億美元

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

即／英下議院議長拒絕脫歐再表決

男友偷藏前女友照　她提分手發現尷尬真相

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

越南下架網易陰陽師　九段線地圖涉主權爭議

更多熱門

相關新聞

毒梟攻城太囂張　墨特種部隊現在要出征

毒梟攻城太囂張　墨特種部隊現在要出征

墨西哥西北大城庫利亞坎（Culiacán）日前發生毒梟集結重兵擊潰正規軍的事件， 目的就是為了搶回世界知名的大毒梟「矮子古茲曼」的兒子奧維迪歐•古茲曼（Ovidio Guzmán López）。墨西哥政府軍現在傳出，要派出230名陸軍特種部隊出征庫利亞坎。

陸尋求WTO對美制裁　涉24億美元

陸尋求WTO對美制裁　涉24億美元

男捕捉3公尺長鱷魚　祕訣是陪牠玩

男捕捉3公尺長鱷魚　祕訣是陪牠玩

中國經濟下滑　台灣有辦法倖免於難嗎？

中國經濟下滑　台灣有辦法倖免於難嗎？

費城槍擊　2歲女童爆頭亡

費城槍擊　2歲女童爆頭亡

關鍵字：

貿易戰中美貿易戰美中貿易戰貿易協商川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

男嬰滿月後變女嬰　醫生竟說…

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

痛6個月！28歲妹午餐後腹痛　醫：末期了

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面