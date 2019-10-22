元朗襲擊3個月靜坐　女示威者遭港警「粗暴掀上衣」險走光

▲香港元朗恐襲3個月，示威者上街靜坐，女子遭粗暴對待。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

香港元朗地區發生「721恐襲」已經3個月，有網友發起在21日晚上於元朗站外靜坐，提醒大家「毋忘7.21」，元朗站則在當天下午2點就提早關閉。稍晚後，現場再度發生警民衝突，有美聯社的記者拍到，港警粗暴抓走一名女示威者，另其衣服幾乎整個掀起來，差點走光。



示威者在地鐵站關閉之後，聚集在元朗YOHO商場，隨後7多時，數百名黑衣人聚集在馬路上，堵住道路，近8點時，防暴警員到場，舉旗要求在場人士離開。到了大約9點半時，警方接連發射催淚彈驅趕。晚間10點，防暴警察朝示威者推進，現場有多人被逮捕，接著示威者在大馬路的輕鐵站旁堆雜物並放火。

晚間10點半，衝突越演越烈，警方再度發射多枚催淚彈，有民眾被制伏在地板上，頭破血流。過了午夜，現場至少傳出12聲槍響，香港01報導，相信該聲響是警方發射低致命彈藥。隨後將近凌晨1點時，防暴警察撤回元朗警署，現場恢復平靜。

而在港警制服示威者的期間，有來自美聯社的記者拍到，一名港警粗暴地對待瘦弱的女示威者，從背後直接掀起她的黑色上衣，讓女子整個背都落露在外，露出內衣。

▲示威者被壓地制伏，警發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）

回顧7月21日當晚，在元朗站附近突然出現大量「白衣人」，手持鐵條等武器，對市民進行無差別攻擊，場面暴力，引起全球關注。警方在21日例行記者會上時被問到元朗案相關調查進度，警務署有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，新界北重案組已拘捕34名男子，年齡介在18至60歲。當中6人已被控告參與暴動罪。

另外，警察公共關係科總警司謝振中表示，上周五至周日一共拘捕68人，包括53男15女，年齡15至67歲，涉盜竊、非法集結、非法集結時使用蒙面用品、刑毀、公眾地方打鬥、藏有攻擊性武器等。