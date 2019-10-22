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醫師路跑同睡小三還陪產檢　正宮掃出「洗澡情書」反擊一勝一敗

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記者黃翊婷／新北報導

已婚的劉姓醫師熱愛路跑，卻被妻子指控陪周姓女子路跑還「跑到床上」，兩人甚至一起前往醫院做羊膜穿刺產檢。民事方面，新北地院法官日前判劉、周兩人須賠償劉妻45萬元；而刑事部分，由於查無兩人有性器結合等通姦的證據，新北地檢署檢察官21日予以兩人不起訴。

▲▼運動,拉傷,跑步,馬拉松,運動員,慢跑,訓練。（圖／翻攝自pixabay）

▲劉男喜歡路跑，並在活動中認識同樣熱愛路跑的周女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

劉妻在判決書中主張，自己婚後主要負責照顧未成年的女兒，丈夫則會利用工作的空檔參加各種馬拉松路跑活動，但2018年8月起對方時常在深夜才返家，有時甚至一週才回來2、3天，關心詢問卻都沒有獲得回應，直到有一天她在打掃家裡時，找到一封周女手寫的情書，內容包含，「喜歡急著跟我結婚的你，喜歡愛跟我洗澡的你，看不到你我會難受，滿腦子都是我裸體的畫面，婚紗？趁我年輕plz（please，拜託）」。

劉妻拿著這封情書質問丈夫，這才知道兩人每次都是藉由路跑活動、特殊節日約會，2018年12月31日還一起搭客運到台中跨年，隔年1月周女甚至寫生日卡片給丈夫，雙方在書信來往中多次互稱「水某（台語，漂亮老婆）」、「老公」、「愛你的XX（周女名字）」，更提及「希望未來的日子我們能開開心心好好在一起」，讓她氣得對兩人提告求償100萬元。

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲周女和劉男皆否認發生過性關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

而周女出庭時辯稱，自己和劉男是在2016年間的路跑活動認識，後來相熟成為好友，當時因為正逢和男友分分合合的情傷階段，才會對劉男表達愛慕之意，「但他都以平常心看待，並經常如兄長般給我開導及勸慰」，兩人雖然曾經在台中、彰化、台南及日本京都路跑活動期間同住一房，不過絕對沒有發生任何性關係；至於今年5月陪做產檢一事，當時肚子裡的寶寶是男友的，她覺得有身為醫師的劉男陪同會比較穩妥，才會提出一起去的要求，「我和男友的感情一直很不穩定，後來就拿掉胎兒了。」

民事部分，新北地院法官一審裁定，劉、周兩人的行為顯然已經逾越普通朋友關係，判他們須賠償劉妻45萬元，全案仍可上訴。而刑事方面，劉妻提告通姦，新北地檢署檢察官經過調查，卻都沒有查到兩人曾有性器結合等相關證據，加上周女流產後檢體都已經銷毀，也無法進行DNA鑑定，21日予以兩人不起訴處分。

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