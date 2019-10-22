陳同佳投案蔡英文會逆轉撿槍？　劉寶傑批陸委會「一群蠢蛋」

▲劉寶傑痛批陸委會一群蠢蛋，跟現實脫節（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

在台灣殺害女友遭到台灣通緝的香港籍兇嫌陳同佳，傳出在香港刑滿即將出獄有意願前往台灣投案，陸委會第一時間的反應卻是，「拒絕陳同佳入境」，使得這件司法案件成為藍綠攻防的政治攻防議題。新聞節目《關鍵時刻》也在節目中討論相關主題，主持人劉寶傑就痛批陸委會一群蠢蛋，但是資深媒體人陳東豪卻認為，後面的發展，反而可能會是蔡英文撿到槍，國民黨撿到雷。

主持人劉寶傑在節目中就指出，陳同佳投案事件，最早出手的就是陸委會，陸委會其實就是一群蛋頭、一群蠢蛋，這群人跟現實是脫節的，結果發現真正的選舉高手像是徐國勇這種，馬上轉了，只要陳同佳現身機場就逮捕，那轉了之後國民黨要怎麼辦？

對此草協聯盟發起人李正皓回應指出，現在的情況像是求先丟給陸委會，陸委會沒接好掉球扣分，可是當徐國勇換個說法把球丟回去的時候，馬英九沒辦法在當韓國瑜接了，如果韓國瑜沒有講好的話，在這個議題領先的優勢，又全部歸零了。

▲台灣法院如果無法取得陳同佳預謀殺人的證據，只能被判5年以下有期徒刑。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



資深媒體人陳東豪則分析，如果陳同佳真的要來，台灣方面要如何證明相關罪名呢？殺人還分情緒失控的過失殺人這只能判5年以下，一種則是在香港就計畫好跑來台灣執行的預謀殺人，所以犯罪準備地點在香港，相關證據可能在香港。

▲陳東豪認為，如果港府把那個章蓋下去，倒楣的會是國民黨（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



陳東豪指出，如果照徐國勇講的只要陳同佳敢來台灣就收他，後面的事國民黨就要小心了，因為法務部正在跟香港要資料，也就是預謀殺人的證據，必須是港府蓋章台灣法院才能使用的，這個章蓋下去倒楣的是國民黨，如果港府蓋章下去，就是承認中華民國政府的司法主權，這時候換蔡英文撿到槍，林鄭月娥能給嗎？

劉寶傑提問表示，那林鄭月娥不給呢？

陳東豪表示，如果林鄭月娥不給，陳同佳會來嗎？如果陳同佳來了，台灣的法院證據不足，是港府出問題，那國民黨怎麼辦，是要跟民進黨一起譴責港府嗎？「因為他是殺人犯，你（港府）不配合我（台灣）啊，然後你不配合我的原因，是因為你不承認我的管轄權啊」

陳東豪總結，陳同佳投案這件事，當徐國勇改口之後，國民黨撿到的是槍還是地雷？要看港府敢不敢給資料，承不承認台灣的管轄權。

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