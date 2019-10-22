李正皓曝光候選人淨灘、小朋友玩沙都大有學問　吐槽韓國瑜「下午淨灘漲潮啊」

▲李正皓指出，總統參選人連淨灘還有跟小朋友玩沙都有學問的。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前前往台南黃金海岸淨灘，結果遭到「攔胡」抵達時沙灘早已被清乾淨，幾乎沒有垃圾可以撿。有豐富政治幕僚經驗的草協聯盟發起人李正皓就新聞節目《關鍵時刻》指出，對總統參選人而言，連淨灘、跟小朋友玩都大有學問。

主持人劉寶傑提問表示，韓國瑜開始請三個月的假全力衝刺，照理說他的聲望應該往上升，但是越造勢聲望卻越低，越跑行程聲望掉越兇，這是怎麼回事？

李正皓指出，一個總統候選人連淨灘都淨不好，跟小朋友玩沙都會失敗，他的民調怎麼爬起來，以韓國瑜團隊的經驗，大概很難想像連淨灘、跟小朋友玩沙都大有學問。

李正皓舉出過去的經驗，淨灘的大前提一定要同黨的執政縣市，「不然你會被玩嘛！」到對手縣市去對方先把垃圾收走就沒得玩了，2005年馬英九過去高美濕地淨灘，當時的市長是胡志強，2017年賴清德在黃金海岸淨灘，也是在執政的時候。

李正皓進一步分析，韓國瑜選的地點為什麼是敵營？黃金海岸歸經濟部第六河川局管，經濟部歸蔡英文管，蔡英文怎麼可能讓韓國瑜清出1、2噸的垃圾，而且當地還是民進黨立委林俊憲的選區，連當地附近的里長都是民進黨籍或交情匪淺。

▲李正皓指出，連淨灘都失敗反映的是幕僚沒做功課。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



李正皓還分析，民進黨跟韓國瑜陣營玩的也不是什麼陰謀而是陽謀，當地的聖功女中、台南慈濟小學，在淨灘之前早就在臉書上貼上淨灘成果了，甚至慈濟國小還把淨灘列在行事曆上面，簡單來說，幕僚如果有做過功課就知道，去了也撿不到垃圾。

李正皓還吐槽，重點是韓國瑜是下午3點半去淨灘，有哪個人淨灘會在下午淨灘，「下午漲潮啊！」3點半去淨灘擺明不想去，他就是只想做秀做活動。

李正皓接著提到，跟小朋友玩也有學問，因為小朋友是最不可控的，他在2016年幫朱立倫辦過一場小朋友的親子日活動，在辦之前他非常的焦慮，但是競辦的大哥幫他處理小朋友的部分，小朋友都很有禮貌不會爭先恐後，他就問小朋友，看到朱立倫叔叔不會很興奮嗎？小朋友回答，「不會，他常常來我家」，整場都是皇親國戚，都是要搞成這樣他們才敢搞有小朋友的活動，小朋友所有的反應幾乎都在掌控之中。

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