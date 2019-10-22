迎5G四大趨勢！元大推首檔通訊營收ETF　28日開募





▲市場預期，5G將進入高成長期。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

市場預期，5G將在未來3年進入高成長期，台灣ETF最大發行商－元大投信看好5G商機，搶先推出國內首檔聚焦未來通訊5G營收主題ETF－「元大全球未來通訊ETF」，預計於10月28日至11月1日募集。

元大投信再度與全球創新指數先驅洲際交易所（ICE）聯手合作，攜手打造「元大全球未來通訊ETF」(證券代號00861），為首檔聚焦未來通訊5G營收主題ETF，尚未推出在市場便已有高詢問度。

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Gartner指出，未來的十大科技會朝向透過合併多種趨勢的組合式效果，創造新商機，可預見有三個核心關鍵技術是不可或缺的，即是AI（人工智慧）、IoT（物聯網）及5G。

法人指出，國際間積極發展5G建設，全球各地也有許多資產管理業者搶先布局，推出相關投資商品，建議投資人可跟隨5G四大趨勢，趁早逢低布局。

趨勢一，5G網路數據設備需求引爆。根據麥肯錫的調查分析指出，有92%的營運商將在2022年之前，完成大規模5G布局。

趨勢二，智慧手機及行動寬頻需求升級。在技術的進步下，得以透過安裝新軟體來快速升級網路以支援5G服務，根據Ericsson Mobility Visualizer ，2024年5G相關服務將覆蓋全球近65%的人口，而行動門號用戶數也將達到88億，其中約95%是行動寬頻用戶。

趨勢三，5G應用服務首重影音流量。Ericsson Mobility Visualizer 指出，2018 年到 2024 年間5G應用服務首推高畫質影音，行動數據流量也將以每年30%的速度成長，並以視訊流量為主，估計全球每台智慧手機每月數據流量於2024年將逼近20GB，遠高於2018年約5.5GB流量。

趨勢四，創新服務迎接未來黃金十年。根據MarketsandMarkets、IEK Consulting工業技術研究院數據顯示，5G基礎設施市場2020年至2026年的複合年增長率將為50.9％，在2023年技術市場則可達到1,054億美元商機。