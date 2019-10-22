網易手遊「陰陽師」越南下架　九段線地圖踩南海主權爭議

▲陰陽師地圖出現九段線。（圖／翻攝自網路）



記者林彥臣／綜合報導

中國網易公司當紅手機遊戲「陰陽師」也能扯上南海主權爭議！原因就在於遊戲中的地圖在南海的部分採用的是九段線劃法，遭越南玩家抗議，但是網易拒絕修改宣布把越南伺服器下架。

根據《香港01》報導，「陰陽師Onmyoji」越南伺服器最近進入海國版本的月之羽姬環節。而在這次活動的「逢魔之時」地圖上，有越南玩家發現，遊戲在南海領域的分界線上採用的是中國主張的「九段線」畫法。越南當局要求網易改製地圖，將涉及爭議的領土歸為越南所有，但遭網易拒絕。

報導指出，「陰陽師Onmyoji」的越南官方臉書粉絲頁在16日發文稱，其伺服器於當日停止運營，原因是「遊戲中的內容違反了越南的領土主權」，對此表示遺憾，又強調「沒有更好的解決方法」，希望大家可以理解。「陰陽師」推出三年以來，除了中國，還在港澳台地區、日本、南韓、泰國、越南等地發行。泰國伺服器於今年3月已宣布停止運營。

所謂的九段線是中國主張的南海固有疆域界線，但是範圍深入越南與菲律賓等國的200海浬專屬經濟海域，所以經常遭到東南亞各國的抗議，2016年海牙國際法庭的仲裁結果指出，九段線不具國際法的法律根據。

除了越南陰陽師下架之外，中美合作的動畫片《壞壞萌雪怪》（Abominable），劇情描述中國女孩幫助雪怪返回家鄉「聖母峰」的故事，也因為片中出現九段線地圖，也先後遭到越南、菲律賓、馬來西亞要求環球影業修改未果，而遭到禁播或呼籲罷看。

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