入宮3個月爭上位！泰王突然下令　剝奪詩妮娜貴妃「一切頭銜」

▲泰國王室宣布剝奪詩妮娜王妃一切頭銜。（圖／取自泰國王室宮務處）



記者王致凱／綜合報導

泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）不久前才高調冊封愛妾詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為「貴妃」，未料泰國王室宮務處21日突然以「對君主不忠」為由，宣布剝奪席妮娜一切王室頭銜和軍銜。

泰王拉瑪十世今年5月與第四任妻子素提達王后（Queen Suthida）完婚後，不到2個月時間，又在7月底冊封34歲的詩妮娜為「貴妃」（Royal Noble Consort），打破泰國王室87年傳統，成為君主立憲後首位納妃的泰王。

英國廣播公司（BBC）報導，泰國王室官方21日在王室公報（Royal Gazette）公告稱，「詩妮娜試圖將自身提升到與王后相同的地位，貴妃的這種行為被認為是對泰王的不敬。」公告提到，「國王授予她貴妃頭銜，是為了減少可能影響君主制度的壓力和問題，然而詩妮娜表現出對國王與王后的反抗，並濫用權利假傳王令。」

聲明中說，「國王知悉她既不對自己享有的頭銜感恩，也沒有遵照自己的身份作出適當行為。國王諭令，剝奪他一切王室頭銜、勳章、王室護衛隊職務，以及她的軍銜。」

瓦吉拉隆功素以好女色而聞名，過去曾有過三段婚姻，皆以離婚收場。41歲的現任王后素提達過去曾擔任空服員，於2013年加入王室衛隊。至於被剝奪頭銜的詩妮娜則是軍職護士出身，2015年晉升上校並加入皇室衛隊，完成傘訓、保鏢訓和叢林戰鬥等各項訓練，又在2018年受訓為飛行員，截至2019年5月官拜少將。

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▼詩妮娜為軍職護士出身，加入皇室衛隊後晉升為少將。（圖／路透）

