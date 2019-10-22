「港女箱屍案證據」都在…卻拒陳同佳受審？　律師：當台灣檢警都吃素的嗎

圖文／鏡週刊

香港殺人疑犯陳同佳是否來台受審引發矚目，雖然具有律師身分的內政部長徐國勇質疑港府動機，陸委會也認為這是政治力量精心設計的投案安排，卻引起司法圈議論，因為依法而言，遭通緝的陳同佳只要一入境就能依法逮捕他，連發佈通緝的士林地檢署也強調，「港人的處理程序與其他外國疑犯並無分別。」

曾任檢察官的律師鄭深元在臉書說，「這下慘了，以後被告自白自首認罪全部無效，違反人性？」他還說，「以擁有律師資格的內政部長，是國內最大部會的首長，能不能講些比較有水準的話說服國人。」

另位曾任法官的律師余德正說，「在台灣境內犯罪，卻要求香港政府提供犯罪證據？你當台灣檢警是吃素的嗎？」

律師呂秋遠則在臉書表示，陳同佳是台灣通緝犯，如果真要入境台灣，警方也只能依法逮捕歸案，所以法務部要拒絕逮捕通緝犯，很難說得過去。但是只給人、不給犯罪證據，等於是丟給台灣司法機關一個很大的難題。如果因為證據不夠而輕判，如何對受害人的家屬交代？

陳同佳「被自首」，固然解決了香港政府的難題，但是對於台灣來說，加害者與受害者都是香港人，這人又潛逃回香港，我們原本就可以把罪證交給香港，但是香港卻沈默不要，而且不想審理，要把人交給台灣，拒絕司法互助，道理又何在？



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