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大陸航太科技新突破　完成「兩級入軌」航太飛行器風洞自由分離試驗

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▲▼大陸完成「兩級入軌」航太飛行器風洞自由分離試驗。（圖／翻攝自中國航天空氣動力技術研究院）

▲大陸完成「兩級入軌」航太飛行器風洞自由分離試驗。（圖／翻攝自中國航天空氣動力技術研究院）

記者林彥臣／綜合報導

「中國航天空氣動力技術研究院」在微信公眾號指出，10月21日消息，中國航太空氣動力技術研究院第一研究所圓滿完成兩級入軌空天飛行器風洞自由分離試驗，兩級並聯飛行器成功分離，為未來兩級入軌空天飛行器的研製提供了技術道路探索。

所謂的多級入軌火箭，是指由兩個或兩個以上的子級連接起來並依次工作的火箭，簡稱多級火箭，火箭的子級是火箭完成一個獨立工作階段後被拋掉的部分，每一子級都有自身的箭體結構和動力裝置，火箭的級是指火箭在飛行主動段中各個獨立完整工作階段的整體。包括推進系統、控制系統和箭體結構等。

根據陸媒《觀察者》網指出，航太飛行器是未來重要的武器裝備，代表了航空/航太技術融合發展趨勢。隨著超燃衝壓噴射發動機等技術研發成功，空天飛行器正式從概念走向技術研究。

兩級入軌航太飛行器典型構型兩級入軌空天飛行器一、二級的質量、尺寸相當，且都是高升力體、大升力面構型，分離時二者之間流場非常複雜，震波與邊界層干擾嚴重，將會產生復雜的氣動力熱效應，從而影響兩個飛行器運動姿態。因此兩級如何快速安全分離，既是空氣動力學研究的重要方向，也是航太飛行器研製必須跨越的障礙。

「航天空氣動力技術研究院」科技委副主任沈清在現場指導風洞試驗，研究兩級入軌空天飛行器並聯級間分離問題需要結合多種計算與實驗，風洞自由分離試驗是一種沒有支撐干擾的非定常試驗方法，與常規實驗模式相比具有獨特優勢，同時也存在眾多技術難題。

試驗團隊解決多項技術難題，建立了通用的風洞試驗技術，這次實驗預示了安全分離邊界，實驗結果與數值模擬結果定性一致，為未來航太飛機發展提供技術上的突破。

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