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反送中導火線…陳同佳自願投案　引爆藍綠口水戰

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▲▼民進黨立院團、韓國瑜。（合成圖／記者徐斌慎、賴君欣攝）

▲民進黨立院團、韓國瑜。（合成圖／記者徐斌慎、賴君欣攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

在台犯下震驚社會的「廂屍案」香港犯嫌陳同佳，近日透過香港政府表示願意主動來台投案，但卻遭到蔡政府拒收。此案被視為「反送中」事件的導火線，如今犯嫌願意來台接受審判，更引爆藍綠口水戰。藍營批評民進黨政府放棄台灣主權，綠營則主張要透過正式的司法互助把人引渡到台灣。

陳同佳2018年2月間和女友以觀光名義來台，卻在投宿旅館內殺害女友並棄屍，隨即搭機回到香港，負責偵辦的士林地檢署多次向香港提出司法互助請求未果，已在2018年底對陳發布通緝。

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

▲21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜21日在嘉義「傾聽之旅」時痛批蔡政府，「司法管轄權就視同領土，士林地檢署對陳同佳要37年半的通緝，但我們中央陸委會竟然不同意，這等於砍斷主權，沒有引渡條文，又有這個先例後，以後有人來台灣殺人放火不就沒事？」

韓國瑜國政顧問團總召張善政指出，這個案子不是對方「移送」、「引渡」，而是嫌犯「自願來台接受制裁」不需要什麼制度安排。根據中華民國《刑法》第3條，本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之，我國有優先管轄權，豈有放棄之理。

張善政表示，香港人激烈反送中，陳同佳卻自願來台接受司法審判，可見台灣的司法系統是受到信任，「明明是一個對國際證明我國法治與主權的大好機會，陸委會卻因政治計算而推託。」

立法院國民黨團在記者會痛批，蔡政府罔顧主權、踐踏司法管轄權，把殺人案當作政治籌碼，將「反送中變成反送台」，是標準賣台行為，強烈譴責並要求蔡政府必須依法行政、維護主權，伸張司法正義。

▲▼國民黨團蔡政府葬送司法主權，反送中變反送台記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨團批蔡政府葬送司法主權。（圖／記者徐斌慎攝）

對於藍營直指蔡政府「拒收」陳同佳為「放棄台灣主權」，民進黨立院黨團則反擊，以司法管轄權說，港府必須處理這件事，若要到台灣處理，就要透過司法互助把人引渡到台灣。

民進黨團書記長李俊俋表示，陳同佳至今仍被台灣的司法單位通緝，只要人一到台灣，就能立刻逮捕，這就是台灣發揮司法管轄權的真正意義；悲劇的事情，香港、北京卻在做政治操作，國民黨也跟著做政治操作，如果香港放棄司法管轄權，反過來責罵台灣放棄司法管轄權，「就是落入北京政府的一中圈套」。

行政院長蘇貞昌認為，香港嫌犯在香港出獄了，不留在香港過自由日子，卻說要來台灣面對殺人罪的審判，「這不符合人性，也不符合常情。」

蘇貞昌指出，香港特首林鄭月娥後面是中國，這個作法是企圖用送台，來讓她的送中條例合理化。「台灣是有政府的國家，陳嫌要來台投案，應該是港府透過正式的司法互助，而不是置身事外，讓陳嫌以個人、私了的方式處理。」

▲▼蘇貞昌出席「向山致敬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

香港特首林鄭月娥19日親自證實，陳同佳將於23日服刑結束後到台灣自首，而港府會安排他來台也發出4封郵件，希望與台灣司法單位磋商。有媒體報導，具有北京政協身分的管浩鳴牧師曾來台安排陳同佳投案一事，並透過總統府國策顧問黃承國牽線，先跟內政部長徐國勇溝通。

徐國勇表示，當時不知管浩鳴具有北京政協身分，與管浩鳴會面確實有提及陳同佳案，但由於通緝令不是內政部發布的，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答，事後也拒絕接見管浩鳴。

▲▼徐國勇接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲徐國勇。（圖／記者徐斌慎攝）

到底陳同佳主動來台自首，我國是否能接手審理，引起外界關注台港司法管轄爭議。法務部和陸委會21日晚間共同舉行記者會，法務部長蔡清祥提出處理本案的3原則，「不允許殺人犯逍遙法外」，但「應由香港政府優先審理」，「香港政府不能放殺人犯在外趴趴走」。

陸委會則表示，台灣沒有拒收（嫌犯）的問題，當務之急，應該是雙方主管部門坐下來討論，建立台港雙方可長可久的司法互助機制，從根本解決問題。

蔡清祥表示，行政院已責成法務部、陸委會組成專案小組，與港方接洽，若香港法院裁定香港沒有管轄權，中華民國政府願意接下後續處理，但港府應在另案即將期滿之際，立即逮捕嫌疑人，以伸張正義。

▲▼ 法務部說明陳同佳案 。（圖／記者劉昌松攝）

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