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陳同佳來台投案遭拒　國民黨：民進黨司法標準因人而異

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▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕，國民黨21日表示，民進黨官員說此舉有政治考量，時機點很不妥，但此說法顯示民進黨的政治思維凌駕社會公義的維持，恐導致加害者得不到應有的懲罰，受害者家屬得不到公理正義，令人質疑民進黨的司法標準是因人而異、民進黨的人權保障是因時而異、民進黨的公平正義是因事而異。

國民黨表示，陳同佳是台灣的通緝犯，主動來台投案沒有拒收道理，但民進黨政府當前沉浸在選舉操作的氛圍下，只要遇到兩岸三地的議題，就先舉槍自衛，將司法正義拋到兩旁，試問難道因為此案的加害人與被害人都不是台灣人，所以民進黨政府才一副事不關己的態度嗎？

國民黨認為，任何在台灣發生的案件，不論當事人是否為中華民國籍，都應該同樣的重視與相同的標準處置。例如許多槍擊要犯或詐欺犯逃到東南亞等其他國家，政府皆會想盡一切辦法，將人押解回台受審；即便非我國籍的英商林克穎2010年在台撞死送報生後逃回英國，雖我與英國無司法互助，政府仍想方設法要求引渡林克穎。

但對照這次民進黨政府的作法，國民黨強調，蔡政府的態度不僅消極許多，且一再想方設法，找許多理由與藉口拒絕陳同佳來台投案。顯然民進黨眼前就只有選舉操作，不顧我國司法權的伸張與社會公平正義的維護。我們仍希望民進黨政府能慎重考量，切勿因此案犧牲了我國的國際形象。

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