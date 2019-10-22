「邪惡受害者」偷開父車！賴清德幫開記者會討國賠　怎知受害者性侵殺國二女

圖文／鏡週刊

2008年11月6日，新北市新店區發生一起國二女學生遭殘忍性侵殺害、棄屍命案，但整起案件卻遲至半年後才被揭發，期間犯嫌徐志皓和許姓少年因偷開爸爸的車遇警攔查，誤以為東窗事發撞警逃逸，遭警開槍制止，不料，流彈卻打中許姓少年，為此，時任民進黨立院幹事長的賴清德和新北議員共同為2人召開記者會，指控警方用槍不當，要求國賠，但怎知當時他們已犯下人神共憤的國二少女殺害案。

2008年12月25日，19歲的徐志皓穿著一身潮服、戴著墨鏡，以鴨舌帽與雙層口罩遮掩面容，在民進黨新北市議員張瑞山、陳永福及當時立法院黨團幹事長賴清德陪同下，召開記者會，控訴警方用槍不當，要求國家賠償。

原來，4天前，徐志皓偷開父親的車，載一名14歲的許姓少年出遊，徐父發現車子不見，向警方報案。沒多久，2人被警方攔檢，員警查出是報竊車輛，便要求他們下車受檢。

但徐、許2人彷彿做了虧心事，拒絕配合，徐還加速衝撞員警並逃逸，員警拔槍射擊輪胎，結果流彈意外打中了副駕駛座的許男，導致許男暫時性半身癱瘓。

當時民進黨議員張瑞山、陳永福在接獲徐、許家長陳情後，便聯合時任立院幹事長的立委賴清德共同為他們召開記者會，民代們痛批警方用槍時機不當，要求國家賠償，但在半年後，國二少女遭兩人性侵殺害棄屍案偵破後，控警用槍不當的賴清德等3人，頓成眾矢之的。

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