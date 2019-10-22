鶯歌深夜惡火釀3死！國小校長陽台成蜷曲焦屍…4種房型恐致「煙囪效應」

記者柯振中、游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區21日深夜傳出火警，一棟透天厝疑似因電線走火，導致3人慘死屋內。當地消防隊表示，透天厝會出現煙囪效應，火勢在屋內迅速蔓延，才會導致這起悲劇。除了這起意外，新北三重早前也有一起嚴重火警與「煙囪效應」有關；而這種效應容易出現在特定房型起火時，進而引發嚴重災難。

這起意外發生在21日凌晨1點多，該棟透天厝的3樓突然竄出火舌，讓鄰居嚇傻通報。警消獲報後，立刻趕往現場，花了約40分鐘把火撲滅，同時入內搜救，任職於鳳鳴國小的校長曾俊凱、曾妻黃玟瑜已明顯死亡，曾俊凱的21歲外甥送醫後仍宣告不治。

▼這場深夜惡火共造成3死1傷。（圖／記者游宗樺攝）



這起意外中，只有曾姓死者的21歲外甥女即時從3樓跳窗逃生，才保住一命，但雙腿大腿也出現骨折的情形。警消調查後初步判定，起火原因疑似是電線走火，詳細事故原因仍要進一步調查。

消防局火災調查科科長洪良建說明，案發當時是睡眠時間，民眾很難立即反應，在短時間內逃生，加上排風口不大，頂樓又是鐵皮加蓋，導致火、煙、熱難以及時散去，受困3人等同關在悶燒鍋內，無處可跑。

新北市長侯友宜得知事件，凌晨4點趕到醫院探視傷者，向死者拈香致意，同時承諾家屬，會要求市府教育局、民政局等相關局處全力協助處理後續事宜。

▼曾俊凱被燒成蜷曲焦屍。（圖／記者游宗樺攝）



事實上，只要透天厝、樓中樓、公寓、高樓大廈等建築物內起火，加上開窗通風的話，就很容易形成煙囪效應，火勢將迅速向上竄，形成另外一處火場，導致災情一發不可收拾。新北市消防局新店分隊防火宣導教官王源結指出，如果發現客廳、家門口都是火、煙，無法逃出去的話，就趕快回到房間裡面，把房門關起來，才是比較安全的做法。

▼消防署製作的煙囪效應示意圖。（圖／翻攝自消防署）



除了這起火警，早前有許多意外也與煙囪效應有關。新北市三重區2016年3月23日曾發生嚴重火警，一棟公寓騎樓的機車因為不明原因起火，堵住唯一的逃生口，加上火勢在公寓內的樓梯間形成煙囪效應，造成翁姓一家6口死亡。

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▼三重當時的嚴重火警導致翁姓一家6口死亡。（圖／ETtoday資料照）