「2.75吋火箭彈」鋸下去就爆炸！翁爆頭慘死...威力如3顆手榴彈

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭頭城71歲吳姓老翁20日下午在梗枋漁港撿拾回收物，將長約1.5公尺廢棄鋼管帶回工寮切割，不料竟突然發生爆炸，導致他頭顱破裂、腦漿四溢慘死。國軍21日證實，該鋼管是2.75吋火箭彈，疑似遭切割才引爆。軍事專家施孝瑋指出，這款火箭彈威力強大，一枚等同2到3顆手榴彈威力，正常情況下一經碰撞就可能爆炸。

施孝瑋表示，2.75吋火箭彈可配備於陸海空三軍戰機，像是F-5E/F、F-16與P-3，或阿帕契、眼鏡蛇及OH-58D等直升機，甚至是海巡艦艇上的「鎮海火箭彈」，只要連續發射，即能展現強大火力，一枚相當於2到3顆手榴彈的威力。

若配合多樣化的彈頭、引信，或在彈頭安裝炸藥，不僅能作為空對空爆震擊毀敵機，也可作為空對地攻擊輕裝甲車，並產生高速破片殺傷地面人員。

▲老翁拾獲2.75吋火箭彈，上頭沒有尾翼，誤以為是廢棄鐵管。（圖／東森新聞）

▲2.75吋火箭彈被廣泛運用在陸海空軍單位，其中不乏戰機、直升機。（圖／東森新聞）

▲海巡艦艇也配有2.75吋火箭彈，主要用於水上執法及防禦。（圖／東森新聞）

施孝瑋推測，這枚未爆彈可能是在大福中心（軍備局兵器試驗場）進行鎮海火箭彈測試時，「發射完以後，由於不明的原因，掉到海面上並沒有引爆，但是它的推進藥已經燒完了，因此在推進藥的鋁管之中，它形成一個類似像空隙的，可能讓這根火箭彈具有浮力，最後被漁民撿走。」

宜蘭地檢署檢察官21日率警方、軍方回到事發工寮勘查，也指示軍方未爆彈處理小組在港區內進行地毯式搜索，確保沒有遺漏的未爆彈。

▲軍方21日派員在梗枋漁港搜索，查看有無遺漏的未爆彈。（圖／記者游芳男翻攝）

軍方表示，從案發現場的殘骸口徑研判，老翁切割的鋼管應屬國軍的2.75吋火箭彈，但目前尚無法判斷是實彈還是訓練彈，以及所屬哪個單位，後續將請軍備局協助鑑定。

頭城鎮民代表薛柏新表示，去年漁民也曾疑似打撈到2.75吋火箭彈，當時上頭有尾翼，從外觀就能察覺是火箭彈，但這次吳姓老翁撿到的沒有尾翼，才沒警覺是火箭彈，甚至釀成悲劇。他指出，頭城大溪漁港今年1月間也有漁民撈回一支同型、有尾翼的火箭彈，與這次爆炸的未爆彈長得一模一樣。

▲死者媳婦質疑，為何爆裂物會唾手可得？（圖／記者游芳男翻攝）

死者媳婦質疑，這種未爆彈外型與普通鋼管無異，竟在漁港邊唾手可得，這次她公公撿回不幸喪命，若換作其他人抽菸不慎引爆，死傷豈不是可能更加嚴重？這不是草菅人命是什麼？希望軍方要正視這個問題，查明真相，也負起相關責任，還給死者和家屬一個公道。

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