73歲阿嬤練肌肉減25公斤　大秀身材辣照盼大家相信自己

▲肌肉阿嬤喬安成公減重後，整個人變得更有自信。（圖／instagram／trainwithjoan）

實習記者施怡妏／綜合報導

天下沒有醜女人，只有懶女人。加拿大73歲的肌肉阿嬤喬安（Joan MacDonald）在婚姻遇到阻礙時用「吃」來排除壓力，導致體重一路上升到89.8公斤，女兒為了媽媽的健康，教她透過IPHONE制訂飲食規畫及運動課表，花了兩年的時間減掉25.8公斤，現在體重約64公斤。

根據外媒報導，喬安一直對自己的體重感到不滿意，這一生都在為體重掙扎，再經過人工膝關節置換的手術後，上下樓梯變得更加困難。麥克唐納的女兒米歇爾（Michelle MacDonald）是一位專業的健美模特兒，2017年初在女兒的幫助下，開始加入健身的行列。

▲從背面根本看不出阿嬤已經73歲了。（圖／instagram／trainwithjoan）

喬安表示，年齡不是藉口，「我希望你們不要小看自己，給自己一個高大的夢想，然後努力去實現它，千萬不要懷疑自己的能力，人生最重要的就是要『相信自己』。」靠著過人的毅力，喬安在兩年的時間內減去25.8公斤，「不管是20歲的年輕人，還是70歲老年人，都需要有推動自己向前的力量。」

喬安每一週會去健身房4次，加上飲食的控制效果更好，現在的她比以往更有自信，她也常在個人IG上分享運動健身的影片，舉凡深蹲或是引體向上都難不倒她，不僅老公大讚身材，她也對自己更有自信，現在她的也已經不在服用任何藥物，透過運動讓她的健康情況獲得很大的感善。