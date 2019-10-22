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國民兵首次接收F-35A　升級美國「隱形力量」預備戰力

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▲▼F-35第五代戰鬥機加入美國國民軍。（圖／達志）

▲F-35A第五代戰鬥機加入美國國民兵。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

佛蒙特州美國空軍國民警衛隊第158戰鬥機聯隊（158 FW）19日在柏靈頓基地（Burlington Air National Guard Base）進行歡迎儀式，慶祝首架F-35A戰鬥機正式加入聯隊。

根據《國防博客》報導，第158戰鬥機聯隊是美國第一個開始接收F-35A戰鬥機的國民兵部隊，在9月時已有2架先抵達基地，之後幾個月會陸續接收剩下的F-35A戰鬥機，共計將部署20架。

F-35計劃的副總裁兼總經理格雷格（Greg Ulmer）說，「在F-35上提供給飛行員的信息就在他的頭盔上，因此，當他轉頭或轉移視線時，所有這些信息都會隨他一起移動。」

身為第一個獲得F-35A戰鬥機的聯隊，隊上軍官表示，佛蒙特州加強了空軍與國民兵之間的夥伴關係，能好好保護美國防禦敵人的攻擊。第158戰鬥機聯隊司令官史密斯上校則說，「我們創立了一個各州之後可以效法的模式。」

美國國民警衛隊簡稱為國民兵，1636年12月13日為了保衛殖民地在波士頓建立，分為陸軍國民警衛隊和空軍國民警衛隊，因為媒體報導通常聚焦在美軍上，國民兵又被稱為隱形力量、隱形軍力。

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