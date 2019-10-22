小強緊拖「2倍大」香菸！　9萬網友看完驚嘆：生活太難...

實際記者許祐誠／綜合報導

美國紐約一名律師日前走在街上，發現一隻蟑螂拖著比身體大2倍的香菸，吃力地想要拖離水溝蓋，於是拿起手機拍下畫面。沒想到影片公布後，短短3天時間竟吸引將近367.3萬的觀看次數、9.6萬人按讚。有網友打趣地說，「生活太難，連小強也想要吸一口。」

根據CNN報導，住在紐約的原PO克雷切瑪（Tom Kretchmar）是一名律師，在當地時間18日他走在第五大道和53街交叉路口時，意外瞥見水溝蓋上那隻頑強的大強，正盡力地拖著菸蒂，他目睹這幕後，竟不自覺地停下腳步，呆站在原地長達90秒。

原PO表示，當時他欣賞90秒之後便離開，所以不清楚小強的結局如何。但他把21秒的影片上傳到推特後，短短3天吸引367.3萬的觀看次數，也意外讓討厭的小強，爆紅成為紐約街頭知名的「吸菸小強」 （cigarette cockroach）。

Tired: pizza rat

Wired: cigarette cockroach pic.twitter.com/HPxBLkWstX — Tom Kretchmar (@tkretchmar) October 18, 2019

影片曝光後，許多網友紛紛感到相當驚訝，「天啊，連小強也開始抽菸了」、「紐約從來沒有讓我失望」、「自上次有披薩鼠之後的另一波高潮」、「小強顯然可以從原子彈的爆炸中存活下來，我很好奇小強會不會因為吸菸死掉」。此外，有人則認為，生活在紐約不只是人壓力大，連小強也面臨競爭壓力，「每天搶食壓力大，偶爾來一根也是應該的」、「要提醒他別抽太多嗎」、「我還以為紐約街上的食物已經足夠養它們了呢。」

▲小強在水溝蓋上緊緊抓著菸蒂，死命地想將菸蒂搬走。（圖／翻攝自推特／Tom Kretchmar）

事實上，早在吸菸小強出道之前，紐約曾在2015年出現一隻知名網紅「披薩鼠」（PizzaRat），當時披薩鼠在地鐵樓梯上搬運披薩的賣力奇景，被路過民眾PO上網之後，意外引起許多網友共鳴，甚至有人拿「披薩鼠」一詞當作努力的代名詞。網友markhoppus便表示，「我剛剛離開了妻子和孩子之後，開始了披薩鼠的新生活。」

▼ 灰鼠奮力搬披薩的全程。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

