有8000年歷史！ 全球最古老珍珠出土　證實新石器人類已有交易

實際記者許祐誠／綜合報導

阿拉伯聯合大公國當局日前表示，擁有8000年歷史的最古老珍珠，10月30日將在首都阿布達比（Abu Dhabi）首次亮相，這顆珍珠可以追溯至新石器時代，證實當代人早出現貿易行為。專家也推測，當時古伊拉克人可能用來交易陶瓷或其他商品，也有機會是被當作珠寶配戴。

根據《衛報》報導，考古團隊在距離首都不遠處的馬拉灣島（Marawah Island）上考古時，意外在一棟古老建築物內的房間地板上發現珍珠，同時證實遺址為國內年代最久遠的古老建築物。值得一提的是，這個遺址是由許多坍塌的新石器時代石頭所組成，除了發現珍珠之外，考古團隊還發現陶器、貝殼、石頭製的珠子，以及些許升火用的燧石箭頭。

對於國內的重大發現，阿布達比文化旅遊部門主席穆巴拉克（Mohamed al-Muabarak）表示，根據珍珠的沉積層判斷，可以追溯至西元前5800年至5600年之間，而且出土世上最古老的珍珠以後，也證實該國近代經濟和文化歷史深具淵源，可以追溯至史前時代。

據悉，這顆珍珠將在阿布達比羅浮宮舉行的「萬年珠寶展」（10,000 Years of Luxury）展覽中首次亮相。

當地文化旅遊部門則說，常穿越該地區的威尼斯珠寶商巴爾比（Gasparo Balbi）曾說過，阿布達比沿岸島嶼曾是16世紀珍珠的重要來源。然而，儘管珍珠產業一度是阿聯國重要的經濟來源，但自從日本在1930年代起開始實施人工養殖珍珠以來，加上當地不斷發生衝擊全球的衝突，因此便開始式微。

▼ 2012年4月4日，日本首度和阿拉伯聯合大公國珠寶商合作，把人工養殖珍珠法引入到阿聯酋。（圖／達志影像／美聯社）



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