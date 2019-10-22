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親子

驚？小孩腸病毒不居家隔離　還要上才藝游泳課？

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

這位媽媽真的太誇張了！女兒得到腸病毒，就不能安安份份在家裡休息，一定要帶小孩到密閉餐廳用餐，還要讓孩子上游泳課嗎？

2天前，我送DAHLIA到幼稚園以後，到附近的餐廳點個早餐，享受屬於自己的片刻時光，熱騰騰的歐姆蛋才剛上桌，一位瘦瘦、短髮、背著知名媽媽包的女子，牽了一個帶著戴口罩的小女孩進來，熟門熟路的跟老闆點餐、閒話家常，突然，老闆問了一句：「她今天怎麼沒去上課？」短髮媽毫不遮掩地回應：「她腸病毒啊！」立馬整間店的客人，都把眼光掃向他們，而得過成人腸病毒，深知多麼苦不堪言的我，更是滿臉驚慌。（成人腸病毒文章請點此

老闆也是有小孩的，趕緊提醒：「媽媽，妳怎麼沒戴口罩？」但短髮媽不知道是神經大條還是缺乏常識，竟然說：「大人不用戴啦，又不會得腸病毒！」老闆只好尷尬陪笑，短髮媽又繼續說：「她差不多4、5天了，這幾天，學校說她不能去上課，真是悶壞了！才藝課、游泳課也沒去，不過今天下午要去上游泳。」我生平第一次覺得不該點這客歐姆蛋的，邊臭臉、邊用光速吞完整個餐，趕緊回家用肥皂狂洗手。

本以為這是偶發事件，今早DAHLIA吵著要去那邊吃早餐，當餐點一上，DAHLIA跟我說：「那個媽媽用XXX樂園的提袋耶，那不是不能帶出來的嗎？（該提袋是館內專用，給客人暫時放物品的，離館需繳回）」我定睛一看，天啊，又是那個短髮媽，而且她女兒沒戴口罩，坐在大門旁、人人都會經過的位子。

「我的天，這是密閉空間啊！」我心裡又開始焦急，而且短髮媽居然放任小女孩在店內跑來跑去，當媽媽的人都知道，這對我們來說，根本在散播病毒啊！我們坐店家的自取餐具區附近，眼見小女孩到我們旁邊東摸西摸，我扳著臉對DAHLIA說：「那個妹妹有腸病毒，我現在很擔心，妳趕快吃。」

於是，我們又在10分鐘內把早餐解決，趁外面剛好有客人要進來，趁隙從小女孩的旁邊衝了出去…別以為這防疫的規格太誇張，「流感」跟「腸病毒」實在是大人們的惡夢啊！

尤其腸病毒的傳染力十分驚人！它會藉由呼吸道、腸胃道或人體接觸等管道擴散出去，腸病毒從發病前的潛伏期，就有傳染力，發病後1週內達到巔峰，之後病毒會藉由排泄物跟分泌物，從體內排出，時間長達8到12週之久，也就是說，縱使孩子7天可以復學，但還是有可能把疾病傳染給其他孩子跟體弱的人。

當了媽才知道腸病毒的可怕！但很多家長搞不清楚，最根本的因應之道，不正是「你不傳染我、我不傳染你」嗎？隔離在家是最基本的防護，其他預防腸病毒的方法如下：

1、勤用肥皂洗手。
2、培養運動習慣，提高抵抗力。
3、流行期間，避免出入公共場所，尤其是人潮眾多，或是密閉空間。
4、不要與病患接觸。
5、接觸病童的照顧者，要注意自己的個人衛生習慣。
6、病人穿過的衣物跟餐具，都要高溫加熱處理，保持乾燥。
7、使用含氯漂白水，稀釋後做環境清潔！（兒童醫院消毒方式請點此

最後，腸病毒疫情如此嚴重，跟許多大人的輕忽有關，請各位爸爸媽媽，孩子生了病，就好好隔離吧，您的小孩會染上腸病毒，不正是上一位家長沒做好防範導致？既然如此，千萬不要掉以輕心，乖乖待在家裡吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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