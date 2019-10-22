影／日皇德仁即位禮「黃袍→燕尾服」3衣裝曝光　皇后雅子絕美十二單現身

記者林瑩真／編譯

日本天皇德仁於22日舉行「即位禮正殿之儀」，一整天早中晚都有不同儀式須出席。令人注目的是，德仁將從傳統的「帛御袍」換成日皇歷代的「黃櫨染御袍」，晚上晚宴則是燕尾服，連皇后雅子也需要換三套服裝。

▲日本天皇德仁穿純白的「帛御袍」。（圖／達志影像／美聯社）

綜合日媒報導，日皇德仁上午必須前往皇居的宮中三殿進行「即位禮當日賢所大前之儀」，也就是向天照大神、皇室祖先拜禮，告知自己即將即位。此儀式中，日皇德仁會純白的「帛御袍」，皇后雅子則是穿純白的「十二單」，梳著平安時代貴族的「大垂髮」。

中午則是正式即位的「即位禮正殿之儀」，日皇德仁會換上從平安時代開始的日皇服裝「黃櫨染御袍」，登上「高御座」接受首相安倍晉三的「壽詞」祝賀，並帶領外賓高喊3次「萬歲」，發射21響禮砲後，約莫30分鐘的儀式就算結束。

▲雅子皇后穿著「十二單」。（圖／路透社）

至於皇后雅子，同樣穿上由白、綠、淺紫色及紅色等各色交疊的傳統衣裝「十二單」出席，登上日皇德仁一旁的「御帳台」。

晚間則是祝賀晚宴「饗宴之儀」，日皇德仁會換穿燕尾服，佩戴日本最高等級的「大勳位菊花章頸飾」勳章；皇后雅子搭配換穿長禮服，以及佩戴從上皇后美智子承繼的皇冠及勳章，一同招待外賓。

►►不斷更新／身穿純白「帛御袍」 日皇德仁即位前…拜禮神明、祖先