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瘋電影／聖人大盜　只要你有辦法什麼都是合法的

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文／賴賴

▲▼聖人大盜。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

初次導演沒想到這麼精彩，除了劇本是台灣前所未見的，通常新導演說故事會有不著編劇拖泥帶水和演員不到位的狀況，這部電影完全看不到這些瑕疵，這個導演實力不容小覷，不僅畫面串聯流暢，敘事利落沒碎戲，從節奏流暢和故事清新度，將刻板的台灣導演印象打破，這位年輕人非常有前途。

而劇情精彩度，不亞於目前新聞媒體操作的政治選舉，甚至有種非常似曾相識且正在進行的媒體與選舉人的相互關係，所以看到中後有種恍然大悟的錯覺，看來這部電影影響的不僅是台灣電影光明的未來，也提點了正盲目相信開芭樂票的選舉人，其實這個世界還是有人是清醒的，那麼未來我們要面對的是繼續讓銀行把持政府欺騙呢，還是讓新成立的新團隊欺騙而已，哈，超強的劇本呀。

回到初心是這部電影最終喚醒的意識，貧窮並不可恥，可恥的是不擇手段，但不入地獄就無法消滅魔鬼，每個人都有自己的使命，非常推薦這部電影，難得幾部台灣作品這個禮拜大放異彩。電影海報設計非常大膽有創意符合電影內涵。


 

片　　名：聖人大盜
英文名稱：The Last Thieves
類　　型：犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-10-18
片　　長：01時47分
導　　演：徐嘉凱
演　　員：賴雅妍 、 曹晏豪 、 曾之喬 、 曾志偉(Eric Tsang) 、 巫建和 、 侯彥西 、 高英軒 、 路斯明
國　　家：台灣
語　　言：國語、台語
發行公司：台北双喜電影

劇情大綱

尹子翔（曹晏豪 飾演）是個懷抱著未來夢想的年輕創業家，嚮往著藉由區塊鏈技術，擺脫舊經濟邏輯，創建新世代的經濟秩序，重建去中心化世界的新金融模式，擺脫財團綁架的金融新世界。他帶著女友陳曦（曾之喬 飾演）及夥伴一同努力，與睿智冷酷的基金公司總經理徐菁（賴雅妍 飾演）、老謀深算的財團老闆林明衍（曾志偉 飾演）、金管署長陳法同（高英軒 飾演），奮力周旋對抗。

面對現實的摧殘、夥伴的背叛，還有一層層更加殘酷的社會寫實真相，尹子翔開始自問：理想與現實的差距，究竟還有多少？想完成夢想，究竟還需要犧牲多少？而自己，究竟是帶給世界美好的聖人；抑或，只是披著羊皮的狼人大盜？

究竟，無名小卒的他們，能否從金字塔頂端的人們手中拿回世界的自主權呢？

▲▼聖人大盜。（圖／yahoo）

▲巫建和戲感很好，幾場戲就將腳色表現立體。

▲▼聖人大盜。（圖／yahoo）

▲曾志偉不愧已經是老戲精，撐住整場氣勢。

▲▼聖人大盜。（圖／yahoo）

▲曾之喬表現出色可惜戲分太少，曹晏豪到位襯職。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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