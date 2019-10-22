　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

2019亞洲超級團隊競賽　8國企業來臺變身「大明星」獻實境秀初體驗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「亞洲超級團隊」邁入第6年，今年活動再創新，邀請8國企業來臺變身大明星，挑戰獎旅競賽實境秀。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

來自印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南的8國企業隊伍，紛紛穿上傳統服飾創意走秀，展現熱情活力，也為「2019亞洲超級團隊競賽」頒獎典禮揭開序幕。

▲▼2019亞洲超級團隊競賽 韓國企業奪冠抱回價值5萬美金大獎 。（圖／記者陳家豪攝）
▲2019亞洲超級團隊競賽，邀請8國企業來臺變身大明星。（圖／記者陳家豪攝）

請繼續往下閱讀...

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的年度跨國競賽MEET TAIWAN「亞洲超級團隊Asia Super Team」邁入第6年，今年活動再創新，不但搭上實境秀熱潮，讓8國企業菁英來臺變身「大明星」，全程更首度採用綜藝節目拍攝手法，並邀請到藝人吳鳳擔任主持人，為臺灣獎勵旅遊行銷增添更多娛樂與話題性。

▲▼2019亞洲超級團隊競賽 韓國企業奪冠抱回價值5萬美金大獎 。（圖／記者陳家豪攝）
▲外貿協會秘書長葉明水表示，6年來約有15,000人來臺獎勵旅遊。（圖／記者陳家豪攝）

「亞洲超級團隊Asia Super Team，已經變成亞洲獎勵旅遊的一個品牌！」外貿協會秘書長葉明水表示，亞洲超級團隊競賽不斷地求新求變，讓每年的參加隊伍都有不同體驗，才能吸引更多亞洲企業菁英及商務人士參與，估計6年來已有15,000人來臺獎勵旅遊，尤其新南向國家的旅客越來越踴躍。今年亞洲超級團隊競賽報名期間一共吸引超過6,700名亞洲商務人士線上參與，其中不乏國際知名企業如現代汽車、IBM、Google、雀巢、曼谷航空公司、Agoda等，多來自於新南向國家。

▲2019亞洲超級團隊挑戰闖關實境秀。（圖／MEET TAIWAN提供）

▲2019亞洲超級團隊挑戰闖關實境秀。（圖／MEET TAIWAN提供）

▲2019亞洲超級團隊挑戰闖關實境秀。（圖／MEET TAIWAN提供）

▲2019亞洲超級團隊挑戰闖關實境秀。（圖／MEET TAIWAN提供）
▲以臺灣在地特色結合四大明星特質：形象塑造力、肢體表達力、時尚敏銳力、音樂表演力，設計四大競賽關卡。。（圖／MEET TAIWAN提供）

今年競賽共有四大關卡：第一天先走訪臺北剝皮寮，向40年資歷的老師傅，學習手作招牌的技藝；接著到桃園大溪化身武打明星，親自吊鋼絲演出飛天舞劍的橋段；第二天再前進新竹新埔，體驗柿染工藝，用秋天的色彩，創作獨一無二的時裝；最後則來到臺中后里的張連昌薩克斯風紀念館，尋找全球三分之一薩克斯風來自臺灣的秘密。最後統計綜合在地競賽與網路投票得分，由總分最高的韓國企業Hyundai Mobis贏得冠軍，抱回價值5萬美金的來臺獎勵旅遊行程大獎。Hyundai Mobis是韓國最大的汽車零件製造商，為韓國現代集團的主要成員之一，從事汽車A/S配件銷售、模具配件製造、零配件出口等業務。海外據點包括美國、中國、澳洲、俄羅斯及中東等國家地區。

▲▼2019亞洲超級團隊競賽 韓國企業奪冠抱回價值5萬美金大獎 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼最後由韓國企業奪冠，抱回價值5萬美金來臺行程。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼2019亞洲超級團隊競賽 韓國企業奪冠抱回價值5萬美金大獎 。（圖／記者陳家豪攝）

「我們沒想過會贏得這次競賽，現在得知自己是冠軍，真的很興奮！我們非常享受這趟旅行，也在臺灣玩得很開心！」、「我之前來過臺灣幾次，但這卻是第一次能夠體驗到這麼多東西，像是新的食物、新的文化、以及新的舞蹈、演出等等，對我們來說一切都非常新鮮有趣！」來自韓國的Hyundai Mobis團隊成員紛紛大讚行程豐富多元，直呼還要再來臺灣玩！

▲亞洲超級團隊 8國企業來臺變身大明星。（圖／MEET TAIWAN提供）
▲4集「亞洲超級團隊：企業大明星」實境節目，預計11月於網路放送。（圖／記者陳家豪攝)

8國企業競賽期間，歡笑與汗水交織的過程，以及遇見臺灣各地特色所激出的趣味火花，都將製作成4集實境節目，預計2019年11月於MEET TAIWAN的Facebook與Youtube頻道播出，可望再為臺灣獎勵旅遊打響知名度。

ET快訊
被爆「背著吳奇隆出軌懷孕」　劉詩詩提告結果出爐！
快訊／大樂透頭獎1億「一注獨得」　獎落在南投！
快訊／收東西準備到公園玩！北市母「獨留4歲兒子臥室跑跳」..
癌妻病逝來不及穿婚紗　老公「喪禮、婚禮同天辦」忍不住崩潰大哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

IMF下修台灣經濟成長率至2%　沈榮津不認：預估較粗略

ECFA取消只影響5%外貿？國台辦：民進黨當局歪曲事實

無人駕駛時代來了！無人車輛掛試驗車牌　要繳交牌照稅

活屍鬼怪傾城而出！六福村「墓碑鎮」重返陽界　FUN膽吃喝玩樂499元起

寵粉！男神晨翔任一日店長　玩比手畫腳狂放水送福利

快訊／大樂透連2期開出頭獎！　「一注獨得」1億獎金落在南投！

2019亞洲超級團隊競賽　8國企業來臺變身「大明星」獻實境秀初體驗

開放銀行開跑！國泰完成18支開放API　串接旅遊、記帳、貸款服務超有感

影／股市大賺近三千萬又賠光　財金系教授鄭廳宜「領悟」股市起落

國泰投信官網癱瘓　國泰投信：關閉內網防止同仁中毒電腦影響系統

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

台灣女歌手和范丞丞合唱《你不知道的事》　獨特手勢曝真實身分...網：就是她

快訊／大樂透連2期開出頭獎！　「一注獨得」1億獎金落在南投！

2019亞洲超級團隊競賽　8國企業來臺變身「大明星」獻實境秀初體驗

開放銀行開跑！國泰完成18支開放API　串接旅遊、記帳、貸款服務超有感

影／股市大賺近三千萬又賠光　財金系教授鄭廳宜「領悟」股市起落

國泰投信官網癱瘓　國泰投信：關閉內網防止同仁中毒電腦影響系統

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

不妙！獲利能力轉弱＋資本支出增加　中華信評調台塑四寶評等展望「負向」

日月光攜成大辦產學研發表會　提14件封裝技術專案

波力-KY延遲輸入重大訊息　證交所處5萬元違約金

衝新南向！輸銀資本額僅300多億元　財長支持增資

李毓芬「皮膚深3個色階」小麥肌現身！　網：認不出來

台中地區首家　すき家健行博館店10/22起開始24小時營業

以為是感冒…女星頭痛到撞牆！　檢查驚見「耳膜破掉＋發霉」：聽力只剩50%

不是整車雞鴨運到台北！　柯文哲巡家禽市場：現代化市場應是產地屠宰

日寫真女星大尺度全脫了！網交少年拍「自嗨照」網評：好嫉妒

致函港府7小時「已讀不回」　陸委會：陳同佳逃亡港府要負責

妮琪米娜正式結婚了！認嫁性侵前科老公　情侶帽上「新的稱謂」閃爆

《Free Fire》戰隊「女神聯盟」前進巴西　迎戰世界盃系列總決賽

快訊／大樂透連2期開出頭獎！　「一注獨得」1億獎金落在南投！

全運會／巨塔曾祥鈞持續成長　感謝陳世念臨場給指導

財經熱門新聞

投保要注意！　這7個職業工會欠繳勞保費　勞保局拒絕給付

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

即／威力彩6.6億一注獨得　獎落基隆

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

秋冬國旅補助多　近6成民眾不埋單

快訊／大樂透頭獎連2期開出！南投一注獨得

來搶鐵飯碗！台水公司明年招考180人起薪27K起跳

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

影／股市大賺近三千萬又賠光　財金系教授鄭廳宜「領悟」股市起落

別急兌獎 發票彩券中獎5000元以下12月起免稅

開錯發票免慌　依規定報備免罰

5G版iPhone12　售價恐要3萬元以上

1分鐘完成開戶！全家攜手新光銀首創「立碼驗」身份認證

台股改寫29年來新高！　台積電、鴻海領軍大漲

更多熱門

相關新聞

宣傳夜市券　經濟部長相約迺夜市！

宣傳夜市券　經濟部長相約迺夜市！

配合交通部擴大秋冬國民旅遊方案，經濟部加碼推出夜市券，除了刺激區域夜市消費，更帶動庶民經濟。為了宣傳夜市券，日前，經濟部臉書推出「歐吉桑逛夜市」影片，經濟部長沈榮津現身寧夏夜市，大啖夜市美食之餘，不忘示範夜市券用法。

9月外銷訂單年減4.9%「連十一黑」　經部：備貨旺季有助接單回溫

9月外銷訂單年減4.9%「連十一黑」　經部：備貨旺季有助接單回溫

來搶鐵飯碗！台水公司明年招考180人起薪27K起跳

來搶鐵飯碗！台水公司明年招考180人起薪27K起跳

Focus推4門新動力Colt Plus改款

Focus推4門新動力Colt Plus改款

雙子星開發案南海出局　投審會：業者提起訴願審查中

雙子星開發案南海出局　投審會：業者提起訴願審查中

關鍵字：

MEETTAIWAN亞洲超級團隊AsiaSuperTeam企業大明星實境秀臺灣獎勵旅遊經濟部國貿局外貿協會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

朋友嗨炸！4大星座…卻愛「一個人躲角落」

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面