2019亞洲超級團隊競賽　8國企業來臺變身「大明星」獻實境秀初體驗

▲「亞洲超級團隊」邁入第6年，今年活動再創新，邀請8國企業來臺變身大明星，挑戰獎旅競賽實境秀。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

來自印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南的8國企業隊伍，紛紛穿上傳統服飾創意走秀，展現熱情活力，也為「2019亞洲超級團隊競賽」頒獎典禮揭開序幕。



▲2019亞洲超級團隊競賽，邀請8國企業來臺變身大明星。（圖／記者陳家豪攝）

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由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的年度跨國競賽MEET TAIWAN「亞洲超級團隊Asia Super Team」邁入第6年，今年活動再創新，不但搭上實境秀熱潮，讓8國企業菁英來臺變身「大明星」，全程更首度採用綜藝節目拍攝手法，並邀請到藝人吳鳳擔任主持人，為臺灣獎勵旅遊行銷增添更多娛樂與話題性。



▲外貿協會秘書長葉明水表示，6年來約有15,000人來臺獎勵旅遊。（圖／記者陳家豪攝）

「亞洲超級團隊Asia Super Team，已經變成亞洲獎勵旅遊的一個品牌！」外貿協會秘書長葉明水表示，亞洲超級團隊競賽不斷地求新求變，讓每年的參加隊伍都有不同體驗，才能吸引更多亞洲企業菁英及商務人士參與，估計6年來已有15,000人來臺獎勵旅遊，尤其新南向國家的旅客越來越踴躍。今年亞洲超級團隊競賽報名期間一共吸引超過6,700名亞洲商務人士線上參與，其中不乏國際知名企業如現代汽車、IBM、Google、雀巢、曼谷航空公司、Agoda等，多來自於新南向國家。



▲以臺灣在地特色結合四大明星特質：形象塑造力、肢體表達力、時尚敏銳力、音樂表演力，設計四大競賽關卡。。（圖／MEET TAIWAN提供）

今年競賽共有四大關卡：第一天先走訪臺北剝皮寮，向40年資歷的老師傅，學習手作招牌的技藝；接著到桃園大溪化身武打明星，親自吊鋼絲演出飛天舞劍的橋段；第二天再前進新竹新埔，體驗柿染工藝，用秋天的色彩，創作獨一無二的時裝；最後則來到臺中后里的張連昌薩克斯風紀念館，尋找全球三分之一薩克斯風來自臺灣的秘密。最後統計綜合在地競賽與網路投票得分，由總分最高的韓國企業Hyundai Mobis贏得冠軍，抱回價值5萬美金的來臺獎勵旅遊行程大獎。Hyundai Mobis是韓國最大的汽車零件製造商，為韓國現代集團的主要成員之一，從事汽車A/S配件銷售、模具配件製造、零配件出口等業務。海外據點包括美國、中國、澳洲、俄羅斯及中東等國家地區。

▲▼最後由韓國企業奪冠，抱回價值5萬美金來臺行程。（圖／記者陳家豪攝）

「我們沒想過會贏得這次競賽，現在得知自己是冠軍，真的很興奮！我們非常享受這趟旅行，也在臺灣玩得很開心！」、「我之前來過臺灣幾次，但這卻是第一次能夠體驗到這麼多東西，像是新的食物、新的文化、以及新的舞蹈、演出等等，對我們來說一切都非常新鮮有趣！」來自韓國的Hyundai Mobis團隊成員紛紛大讚行程豐富多元，直呼還要再來臺灣玩！



▲4集「亞洲超級團隊：企業大明星」實境節目，預計11月於網路放送。（圖／記者陳家豪攝)

8國企業競賽期間，歡笑與汗水交織的過程，以及遇見臺灣各地特色所激出的趣味火花，都將製作成4集實境節目，預計2019年11月於MEET TAIWAN的Facebook與Youtube頻道播出，可望再為臺灣獎勵旅遊打響知名度。