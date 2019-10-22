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HELLO KITTY助陣！高雄夢時代週年慶10/24起全館激殺、滿3千再抽Dyson

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▲夢時代週年慶將在10/24開跑，全館消費滿3千元就能抽Dyson全系列等好禮，今年還邀請HELLO KITTY來助陣，推出超萌聯名來店禮和打卡裝置藝術。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者鍾欣妍／高雄報導

每年席捲南台灣的夢時代週年慶即將在10/24正式開跑，為期28天的超殺活動優惠再加碼，攻略準備好了嗎？業者今年搶攻萌經濟，找來女孩最愛的肖像天后HELLO KITTY來助陣，獨家設計的聯名來店禮也在造勢活動中亮相，一進門還有大型打卡裝置藝術，可以近距離拍照。

▲夢時代影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼夢時代搶攻萌經濟，今年週年慶攜手HELLO KITTY推出聯名商品和打卡裝置藝術。（圖／記者楊詩益攝）

▲夢時代影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

有民眾看到吸睛大型裝置，忍不住少女心大噴發喊：「會想要跟HELLO KITTY拍照，來逛街又有聯名商品可以購買。」這次夢時代推出超萌來店禮，當日憑同會員卡號消費滿600元發票加價20元現金，可換購「QQ絨毛後背包」(10/24-10/27)、「可愛開飯杯盤組」(10/31-11/3)、「KITTY宇宙晴雨傘」(11/7-11/10)與「溫暖小姐姐系保溫罐」(11/14-11/17)。

▲夢時代影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲為期28天的夢時代週年慶，有總價值超過20萬的好禮大放送。（圖／記者楊詩益攝）

週年慶超好康優惠也帶大家亮點搶先看，全館消費滿3千元，就有機會把Dyson全系列、OSIM按摩椅、BOSE無線耳機帶回家，總價值超過20萬的好禮大放送。而搶先來預購會現場的民眾說：「 每年週年慶檔期都會先過來帶產品，我覺得夢時代的優惠券比其他百貨還要好，可以回抵還送的很大方。」

▲夢時代影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼ 夢時代週年慶全館消費滿3千元，就有機會把Dyson全系列、OSIM按摩椅、BOSE無線耳機帶回家。（圖／記者楊詩益攝）

▲夢時代影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

另外，10/24到11/6在時代百貨指定化妝品品牌消費滿2,000元送200元特別券，首四日(10/24-10/27)滿7000元再加贈200元；兩館指定品牌合併消費滿5000元送500元特別券，首七日(10/24-10/30)滿6,000元再加贈100元特別券，刷夢時代聯名卡享最高6%現金回饋，結合全館滿千送佰，上看20%回饋率，並特別加碼百貨獨家「OPEN錢包」最高再享10%回饋，針對百萬刷手祭出滿額贈「DYSON 吸塵機器人」話題家電馬上入手。

週年慶恰逢1111購物節，夢時代針對APP會員獨家推出的「11會員日」，每月11日會員點數可1點折抵1元，因今年11月11日為週一，特別貼心回饋提前於11月10日活動開始，至11月11日2天回饋會員最高可折抵1111元。同步導入統一超商「OPEN錢包」，滿足愛用行動支付用戶。週年慶期間於7-11與夢時代消費滿1000元，最高回饋10% OPENPOINT，再享OPENPOINT點數100%折抵消費，讓「OPEN錢包」成為週年慶行動支付首選。

▲夢時代影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲位在夢時代1樓時代光廊的異國餐廳，營業到凌晨兩點， 有主打超市火鍋的祥富水產（上圖）、火烤兩吃的囍韓燒（下圖）。（圖／記者楊詩益攝）

▲夢時代影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

夢時代喊出打造超High不夜城，讓民眾逛到晚上也不怕沒口福，走進1樓時代光廊，異國料理餐廳營業到凌晨兩點，不只有日式居酒屋大河屋進駐，主打超市火鍋的祥富水產，有活繃亂跳的波士頓龍蝦、龍虎石斑現撈現吃，囍韓燒則帶來韓國道地料理，強打火鍋跟燒肉吃到飽。夢時代週年慶吃喝玩樂都到位，一站式滿足所有需求。

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