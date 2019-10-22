饒慶鈴專訪／上任後先搶40億花東基金　南迴醫療、環境永續讓縣民超有感

文／羅婉庭

「順利爭取花東基金，為開放、整合、創新下了最好的註解，拼出台東新藍圖。」

台東縣長饒慶鈴去年底上任後，除了致力用「開放、整合、創新」打造升級版台東之外，她帶領十幾的部會，在六個月內取得中央、縣府與縣民三方共識 ，提出65個計畫、約39.249億元全數通過，堪稱不可能的任務。

回顧施政快滿一週年，對於在這段期間最值得跟人分享的第一件事，饒慶鈴在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，她想跟大家分享的其實有很多，如果只有一件的話，她會先選擇花東基金，因為這筆40億的預算對於台東的發展非常重要，而整個縣府團隊創紀錄地做到了。

饒慶鈴說，花東計畫是四年一期，全國只有花蓮跟台東有，四年計畫總共40億；縣政府討論預算的過程中，從原本各局處合計預算高達70億，被中央否決後，他們將計畫拿回來三次內部會議「互相廝殺」，檢討到剩下40億再送去國發會，沒想到當天就審過，順利進入今年預算。

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／記者黃軍瑋攝）

對於府內、中央的溝通，饒慶鈴笑著表示，「這一點，我很自傲，我們真的做到了！」全縣府動起來，提出無可挑惕的40億建設計畫交給中央，國發會一個小時就通過，前前後後只花了六個月，連國發會都坦言「從來沒有這樣的事情」。

饒慶鈴也特別強調，花東縣府在過去最痛苦的是什麼？就是錢進不了當年預算、每一筆都要墊付，議會出身的她完全理解，所以提早訂出期程，把握每分每秒，在十月初就爭取到40億經費，在這過程中很感謝國發會的陳美伶主委跟郭翡玉副主委，不分政黨顏色、給予台東完全的支持。

▲台東焚化廠。（圖／台東縣政府提供）

在爭取經費得以讓後續建設與施政落實後，饒慶鈴也提到了焚化爐，她表示，如何做到環境永續發展是每一個縣市皆會遇到的爭議性難題。「啟用焚化爐是不得不的選擇，但一定要達到標準，我沒做到我絕對下台、不爭取連任」

饒慶鈴強調，她眼中的台東是一個純淨無污染的綠色城市，但是，就現況來看，全縣84%的垃圾是出不去、也埋不了，「堆」在掩埋場成為一座座垃圾山，一個無法自主處理垃圾的城市，談何永續?

饒慶鈴進一步解釋，經過國內外考察、多方評估之後，決定啟用台東焚化爐，做為十多年的民意代表，她很清楚必須要溝通，也願意承擔批評與質疑。但啟用焚化爐必須是有條件的，一定要達到法規排放標準才能啟用，她堅信這是目前真正能解決台東垃圾危機最適合的方式，並強調公民監督機制的重要性，越公開透明、越安全。

對於政壇時下流行施政的有感，饒慶鈴說，從地方首長的思維做全局規劃，站在縣民的角度施政，她上任以來，在農業、觀光、衛生環境、原民等向做了不少努力，其中，著墨最深之一就是全面提升醫療品質。

▲台東縣政府與高醫合作，引進外部資源讓偏鄉醫療升級。（圖／台東縣政府提供）

饒慶鈴說，她將提升醫療的方式分成兩大步驟，第一、引進外部資源、填補偏鄉醫療缺口。第二、協助縣內醫院升級、提高內部技術。花東的交通及醫療設施不如其他地區，更沒有醫學中心，因此偏鄉及離島衛生所肩負重任，卻又苦無人力與資源，綠島從去年起只有一位醫生，24小時待命，南迴線各鄉鎮更是亟需各項資源。

饒慶鈴提起籌建南迴醫院、被稱為「超人醫生」的徐超斌以及獲得去年全國醫療奉獻獎的大武衛生所主任盧克凡，不免也感嘆台東醫療資源的嚴重匱乏。

為了解決這個困境，在引進外部醫療資源的部分，饒慶鈴年初時先到高雄與高雄醫學大學簽訂合作備忘錄，高醫醫療團隊2月就進駐大武衛生所，為南迴偏鄉醫療服務，義大醫院4月也派出急診專科醫師協助綠島及蘭嶼診所。

另外，她也促成台東馬偕醫院、台北榮民總醫院台東分院技術升級；馬偕醫院自7月進駐一位心臟外科醫師，兩位整形外科醫師，讓馬偕提升為重症等級醫院，台東榮民醫院則是進駐一位兼具洗腎及感染專科醫師 。

饒慶鈴強調，未來台東基督教醫院的癌症醫療大樓啟用後，將比照同樣模式，補助台東基督教醫院腫瘤放射科專業醫生人力，讓台東癌症病友都能在地接受治療，不必再長途跋涉到台北、高雄、花蓮就醫。饒慶鈴上任短短一年，努力補足臺東醫療缺口，解決困擾臺東已久的醫療缺乏問題，被縣民票選為最有感政策。

在提升縣民醫療服務上，饒慶鈴也沒有忘記女性，她透露台東乳癌篩檢的年齡明年起降至40歲，因為根據內政部資料顯示，台東乳癌發生年齡也逐年降低，所以縣府在2020年編列200萬元預算，讓乳房 X 光攝影篩檢年齡層向下延伸到40歲婦女，此舉比衛福部規定的45歲以上篩檢降低5歲，也是全國首創政策。