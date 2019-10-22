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饒慶鈴專訪／台東釋迦外銷2顆日幣3800　「大溫暖計畫」推小農進高端連鎖超市

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文／羅婉庭

「要超越前縣長黃健庭很難，但站在巨人的肩膀上我可以看得更遠。」

台東縣長饒慶鈴說，黃健庭把台東翻轉過來，讓這個城市更有活力、有信心，接下來她要做的是，透過「開放、整合、創新」這三個應用程式，建構一個升級版的台東。而近來，她所跨出的創新第一步，就是把台東小農推進跨國、高端連鎖超市。

饒慶鈴在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，台東的農產品過去多仰賴小型行銷活動、花車市集，或是政治訂單外銷，饒慶鈴說，如今他們不希望再仰賴單方政治善意，他們積極的打入世界市場、拿到認證，她舉例，台東最有名的水果——釋迦，全台灣八成五的產量都在台東，因為釋迦農非常的多，縣府也協助農民把產地到包裝做上、中、下游整合，讓剝削的情形不再發生，因為整合後價錢不會波動，產地價格是維持穩定的。

▲台東縣長饒慶鈺。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／記者黃軍瑋攝）

饒慶鈴說，做了「整合」之後就是要「開放」，今年二月將台東綠金「鳳梨釋迦」行銷至大陸廣東省蔬果交易規模最大的「廣州江南果菜批發市場」簽約，將來釋迦是正常貿易，但她覺得這樣還不夠，過去兩年他們一直努力跟地區農會合作，終於在七月打進日本。

她強調，這實在很困難，從一開始嘗試用小量的方式，把釋迦用冷凍的方式進入日本市場，今年是在阪急百貨試賣一個禮拜，結果非常成功，很多的商家的產品獲得上架機會，這就是她們努力「開放」的成果。

「以開放的心態，不以單一市場為滿足。」饒慶鈴說，她要跨出原有的市場區塊，想辦法將產品以更多元的方式外銷，過去吃釋迦從來沒有想過吃冷凍的，縣府就用「釋迦冰沙」的方式協助果農外銷日本，除此之外，配合中央也有輔導政策，針對穆斯林市場，輔導夏雪芒果取得「清真(Halal)認證」，讓更多臺東的優質鮮果推到國際，賣向全世界，讓台東的水果更有價值。

▲台東釋迦外銷、芒果取得清真認證。（圖／台東縣政府提供）

對於外銷台東農產到日本有了新契機，饒慶鈴在訪談過程中也相當興奮地分享心得，她說，台灣吃不到「釋迦冰沙」，但是放到日本阪急百貨，一顆售價兩千日圓、兩顆三千八。進入百貨，就是直接跟消費者面對，這是小農、或台東微型經濟做不到的，一定需要縣政府的力量，協助他們做包裝上的改良、取得標章認證，甚至需要更大的食品加工廠，「給他們一個梯子，去跨過那道更高的門檻」這就是縣政府能做的。

露出自信與雀躍的神情，饒慶鈴也強調，「這從來沒有過！」台東縣政府與當地商家經過一番努力之後成功打入台北天母City’Super，舉辦了為期三週的「台東好物展」。在這之前，City’Super也派了一組「超嚴格採購團隊」親自南下，仔細的幫商家挑貨、指導，那些商家從來沒有接受過這樣的毒蛇點評，「他們都覺得受益良多，這也是給『願意長大的商家』一個很好機會」。

饒慶鈴說，「我當初為什麼堅持要City’Super或JASONS，因為我要一次先到那兒，以後其他的當地品牌，對他們來說就很容易」，這些商家想都沒想過也不敢想，至於為何有這樣的想法，她則開玩笑著說，因為「I shop」。

▲台東釋迦外銷、芒果取得清真認證。（圖／台東縣政府提供）▲台東釋迦外銷、芒果取得清真認證。（圖／台東縣政府提供）

▲台東芒果取得清真認證、釋迦外銷。（圖／台東縣政府提供）

饒慶鈴表示，女人都愛逛街，但以前每次去超市都找不到台東的產品，所以心中一直有這個想法，現在終於跨出了第一步，當地商家很感謝的告訴她，「雖然覺得很痛苦，因為通路費太貴，根本沒賺錢，從來沒有政府這樣把他們扣在一起、推向通路。」如果沒有縣政府的「逼」，沒有縣政府幫他們「打群架」，他們進不了City’Super，單打獨鬥是絕對進不去的如果有機會進到City’Super，就是打開一個新的層次。

饒慶鈴上任後致力打造升級版的2.0台東，從外銷農產品、結合觀光，下一步就是全面提升醫療系統，做開放、整合、創新，從府內、縣內、全國到國際，逐步整合與多方合作，除了要共同拼出專屬台東的「大溫暖計畫」藍圖 ，更希望透過「真、善、美」的純淨印象，繼續打造台東品牌，帶領這個城市走向國際。

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