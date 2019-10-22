一生必看！臺灣最大國際衝浪賽事暨東浪嘉年華 11月臺東登場

▲全球發展運動觀光，各類運動賽事結合在地旅遊！台東也不例外，今年「2019臺灣國際衝浪公開賽」11月23日（六）至12月7日（六）在台東舉行。（圖／臺東縣政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

全球發展運動觀光，各類運動賽事結合在地旅遊，每年總吸引不少背包客、自助旅行遊客，參與盛會同時走讀各國文化。秋冬季節的台灣冷颼颼，但因有東北季風的造訪吹逐，助長海岸地區一帶的浪勢，像是台東的東河金樽是著名的衝浪勝地，無論浪的小或形狀，得天獨厚的天然環境，讓不少衝浪好手沐浴在湛藍美景，眺望無邊無際的海岸線，感受到湛藍滂礡的山海之美！今年「2019臺灣國際衝浪公開賽」11月23日（六）至12月7日（六）期間展開，想進行遠離都市計畫，旅人們快準備行囊認識台灣東部海岸的美麗。

請繼續往下閱讀...

▲台東的東河金樽是著名的衝浪勝地，無論浪的小或形狀，得天獨厚的天然環境，讓不少衝浪好手沐浴在湛藍美景，眺望無邊無際的海岸線。

台東這片海洋孕育出很多海洋休閒活動，其中東河鄉「金樽遊憩區」經由小海灣、離岸礁、綿長沙灘等地形組成，這個地方綿延三公里的沙灘，海灣形狀貌似酒杯因而得名，又因為形狀像船錨，也被稱作「錨島」或「錨狀礁」，每年秋冬都是衝浪好手的聚集勝地。同時，遊憩區景觀台可俯瞰金樽漁港、白沙灣海灘以及附近的山澗峽谷，沿著階梯走到海灘，漫步在清幽的沙灣上，絕佳視野可俯覽一望無際的太平洋，感受看不見盡頭的浩瀚。

台東被「世界衝浪聯盟」（World Surf League，WSL）列為亞洲指定的國際衝浪比賽場地，繼2017年、2018年成為WSL世界長板總冠軍賽的舉辦地，2019年台東更取得WSL世界長板總冠軍賽及青少年總冠軍賽兩大賽事，也是WSL年度四大冠軍賽的其中兩項，台東成為台灣唯一國際衝浪巡迴賽事場地之一，名符其實！因此，「2019臺灣國際衝浪公開賽」也將在賽事中讓不分男女的競技者，好好感受站在浪上到樂趣！如果遊客不衝浪，觀賽完安排三天兩夜，讓時間慢下來感受台灣東部的邊境之美，完全放鬆讓身心靈被大海療癒。

▲東河鄉「金樽遊憩區」經由小海灣、離岸礁、綿長沙灘等地形組成，這個地方綿延三公里的沙灘，每年會吸引許多衝浪好手、背包客來朝聖。

此外「2019臺灣國際衝浪公開賽」賽事除了結合WSL外，其實也是一場歡樂嘉年華，台灣結合世界衝浪聯盟，不僅帶動國內的衝浪愛好者一同切磋，賽事活動現場包括定點導覽解說、SUP直立單槳體驗、互動DIY網版絹印、結合原民風衝浪手環編織、運用海洋生活廢棄物回收再製利用、以及彩繪衝浪板紀念品、陸上衝浪平衡遊戲區之衝浪好好玩體驗系列，讓來到台東的每一位旅人能在這場賽事，近距離觸摸與海洋相關的點滴。

難得的週末假期，如果不想成天沈浸在海灘吹海風、看賽事怎麼辦？近年最夯的台東「加路蘭休憩區」一樣有蔚藍潔淨一樣的無敵海景，邀請藝術家打造「漂流木藝術品」夢幻的視角怎麼拍都像明信片，隨手一按都是醉人美景，沿途的伯朗大道、三仙台、多良車站等也是知名網美打卡景點，遊客可盡情拍照感受自然片刻的美好，隔著遠方的大海放空發呆，今年秋冬就到台東觀浪賞景吧！

2019年臺灣國際衝浪公開賽►►►

