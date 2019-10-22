牠要我離開！冒充身份的貓說心內話　透過溝通師讓人動容了

圖文／鏡週刊



人跟人需要溝通，動物跟人也要溝通，很多的諒解和愛都是因為溝通開始的！

作家劉凱西，3年前領養了一隻黑色米克斯，從此開始了她養狗的不歸路。這隻名叫豆豆的狗，在認養介紹上被註明「不吠叫、不破壞家具」，劉凱西以為她是隻很單純的狗，沒想到住進家裡後，豆豆開始做出讓人抓狂的行為，例如隨地上廁所、出了門卻死都不上，從來不好好吃飯、洗澡拚命掙扎。

跟豆豆搏鬥3個月之後，劉凱西透過朋友介紹，找了1名寵物溝通師，溝通師說，豆豆認為：「吃東西就是要吃好吃的啊，不然幹嘛吃東西！」雖然溝通結果讓人翻白眼，神奇的是，透過溝通後，劉凱西和豆豆愈來愈有默契，也慢慢抓出對彼此都舒適的生活步調。

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這次機緣，劉凱西也對寵物溝通師這門工作產生了興趣，她跟著1名溝通師展開基礎訓練，並實際完成數十個溝通案例。

其中有次讓她印象最深刻的案例，是一隻冒充身份的貓咪。原來一個飼主家裡養了波斯貓花花和米克斯咪咪，飼主想知道貓咪快不快樂，所以請劉凱西幫忙溝通，剛開始花花根本不理人，咪咪則是回答了許多問題。

第二次溝通，劉凱西因搞錯了貓咪的名字，導致米克斯咪咪不得不冒充了波斯貓回答問題，直到飼主狐疑表示，波斯貓花花很任性，不可能這麼有禮貌。咪咪的偽裝謊言被拆穿後，劉凱西與咪咪再次溝通，問他為何要冒充花花，咪咪竟說：「花花不喜歡我，但我了解花花，知道他這樣做的原因！」還表示：「花花要我離開，我在街上流浪慣了，可以活得下去，但希望妳不要告訴馬麻，我怕馬麻會把花花丟掉，花花沒有這個家，會活不下去的！」

因為太多這種讓人驚訝又有趣的故事，劉凱西決定將溝通經驗再加上一點想像，寫成《不會通靈的寵物溝通師》，書裡以動物溝通及懸疑偵探故事為經緯，行雲流水地描繪出一次又一次的人及動物的冒險故事。

《不會通靈的寵物溝通師》穿插了許多動物溝通經驗，只是動物溝通幾乎沒有科學根據，世界上還是有不少人對此抱持懷疑態度，對此，劉凱西說：「我覺得不管相不相信，愛動物的人基本上都是希望可能跟自己的寵物溝通。雖然我的小說書名有寵物溝通，但其實講的就是溝通，不止是跟動物，還有人跟人之間。書裡面所有角色都面臨溝通的問題，所以今天來看這本書的人，可以不用相信寵物溝通，但可以透過書裡的故事，放下心中所有的坎，坦然面對一切！」

劉凱西表示，動物溝通首要原則，就是心中不可以存有任何偏見，「在跟動物說話前，不可以心裡想『你這隻狗就是壞，就是難溝通』，要把心中所有的念頭放下，這是最大的基礎」，同樣的道理可以放在人跟人之間的問題，這個社會爭執太多，多半原因就是很多人都不願意傾聽對方的想法和需求。

《不會通靈的寵物溝通師》甫推出就在博客來新書即時榜登上銷售第一名寶座，華星娛樂總經理李良玉表示，目前寵物溝通師這個題裁相當熱門，公司已著手進行將小說編成電影或電視劇的計畫，也會開始物色演出人選，當然演員首要條件，就是要愛動物。

作者劉凱西簡介：六年級生，曾當過電影行銷，也是影評人，還寫過《幸福的起點：一個人，不寂寞》。曾學習寵物溝通，但志不在此，所以不曾以此為業，後來又去考了芳療師，目前是專業國際認證芳療師。



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