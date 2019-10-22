　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

七旬癌嬤久咳不癒　就醫發現竟是泌尿道上皮癌轉移

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

shutterstock／siro46

圖文／每日健康 洪素卿

久咳不癒就醫？竟是泌尿道上皮癌轉移。一名婦人因為久咳就醫，經Ｘ光檢查發現肺部好像「有東西」；經轉診發現，竟是婦人的泌尿道上皮癌復發轉移到了肺部、已經是第四期。

醫師嘗試為她化療、但三個月後腫瘤再度惡化，所幸接下來的免疫治療對她奏效，不僅肺部腫瘤消失、年近八十的她持續接受治療迄今超過一年半，仍持續追蹤治療中。

晚期尿路上皮癌　體弱患者治療選擇少 存活受限

收治該名患者的馬偕醫院血液腫瘤科醫師林煥超指出，台灣一年膀胱癌、輸尿管癌以及腎盂癌等泌尿道上皮細胞癌患者新增超過三千人。其中膀胱癌最多，一年新增超過兩千人。

這類患者若能早期發現，可以透過手術治療。以膀胱癌為例，早期發現可藉由手術刮除膀胱內腫瘤，就算是癌細胞已經進入肌肉層或是侵犯到膀胱外組織，配合化學治療加上根除性的膀胱切除、加上淋巴結清除，仍有機會痊癒。

不過，一旦出現遠端轉移、也就是已經是四期，治療選擇相對受限，過去幾乎只有化療一途。

但問題是，晚期泌尿道上皮癌最有效的鉑金類化療藥物，主要經過腎臟代謝，而這些晚期尿路上皮癌患者除了五成以上年紀偏長、體力不佳，還常常合併有泌尿道感染、腎功能不佳，或是有一些心肺疾病共病等問題，約有三成不太適合接受這類化療。以致部分患者只能接受療效比較沒有那麼好的化療藥物、或乾脆接受支持性療法，因而只能多幾個月存活。

直到近年因為免疫治療問世，才讓這些患者有了新的治療選擇

免疫治療可望延命　年老、腎衰患者治療成效相當

以這名患者為例，她在五年前診斷出來左邊腎盂的泌尿道上皮癌三期合併膀胱原位癌，當時接受了單側腎臟切除、膀胱灌注治療後，以為自己開完刀就好了，沒有再回診。直到兩年前因為咳嗽去診所，才發現腫瘤已經復發轉移。

「一開始也是先選擇幫她做化療。但做完治療三個月後，腫瘤又長出來了」，林煥超說，雖然也曾評估是不是繼續做二線化療？但考慮到患者年長、又曾置放心血管支架、還有糖尿病等許多共病，而且只剩下一顆腎臟、腎功能不好，加上患者的兒女很積極希望能幫媽媽治療，於是選擇了免疫治療。結果，治療兩個多月後，追蹤時發現腫瘤已經消失。

林煥超指出，先前研究發現，免疫治療若加入作為二線治療，不僅治療反應持續時間增加，甚至可以延長存活。今年的美國腫瘤醫學年會ASCO發表回溯先前幾個研究的結果更發現，使用免疫治療患者的臨床效益：包括「完全緩解」、「部分反應」或「疾病穩定」等，大約可以達到四、五成。其中，達到完全反應的病人，在經過兩年半追蹤後、還有九成繼續存活。

而先前在歐洲泌尿醫學會發表的大型免疫試驗SAUL和隨後更新的研究更確認，即便是腎臟功能比較差的族群、或是年紀非常高的75歲、85歲以上這群人，使用免疫治療時，其存活情況跟過往研究沒有太大差別，療效也相當。

健保給付有條件　醫病溝通尋求最適合治療策略

目前免疫檢查點抑制劑類藥物，已是第一線鉑金類化療失敗後的標準治療；此外，對於局部晚期或是遠端轉移的尿路上皮癌，不適合接受一線傳統化療的病患，目前這兩者我國健保都已經有條件納入給付。

健保署目前要求患者 生物標記(PD-L1)表現量需達一定數值及身體狀況良好，才會給付。但其實局部晚期或是遠端轉移的尿路上皮癌患者，免疫治療其適應症其實並不一定需要去看生物標記，生物標記可作為輔助參考，有些病人就跟個案這個阿嬤一樣、雖然表現量不高，卻一樣有機會達到完全反應。在一線不適合接受傳統化療的病患，像是腎功能不佳、年老等族群，也可以考慮一線接受免疫療法，病患還需就治療與醫師充分溝通、找出最合適自己的治療選擇。

延伸閱讀：〈血尿「不痛」更可怕，58歲女性泌尿上皮癌切除6器官

延伸閱讀：〈有顏色卻不會痛　彰化老翁血尿檢查　膀胱竟塞滿「百顆石頭」

請繼續往下閱讀...
ET快訊
余苑綺「心型子宮」百萬分之一機率懷孕！　2年搏命生2胎癌細胞
巨乳名媛淪霸屋蟑螂！無P圖曝竟成「凱蒂大媽」　夜店女兒3句話
「新店性侵殺害案」倖存女一看新聞頻發抖　一追千金女同學下落崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

七旬癌嬤久咳不癒　就醫發現竟是泌尿道上皮癌轉移

今晨全台最低溫新北苗栗16度！變天時間點曝光雨區擴大　博羅依增強大迴轉

【英語多益通】6大職場必備多益句　寫好英文詢問信

教育部確定了！全台大學明年停招裁撤107系組　新增97系組

副總統感動讚《再會吧北投》：這是用我們自己的故事和語言寫的！

台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光　老礦工回憶踩入地獄「死神的樣子」

資深漫迷暴動！重考生與寡婦之戀成40年經典　高橋留美子《相聚一刻》推典藏版

性感照瘋傳！朋友勸清臉書相簿　賴品妤：穿比基尼哪裡不對？

「高年級設計師」正夯！台日設計界聯手合作「改變高齡化社會」

快訊／自強號撞到路人！台鐵內壢至中壢「單線不通」　南下北上列車延誤

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

韓國瑜「民進黨腦袋壞掉」 來台殺人沒事？批蔡閹割主權

七旬癌嬤久咳不癒　就醫發現竟是泌尿道上皮癌轉移

今晨全台最低溫新北苗栗16度！變天時間點曝光雨區擴大　博羅依增強大迴轉

【英語多益通】6大職場必備多益句　寫好英文詢問信

教育部確定了！全台大學明年停招裁撤107系組　新增97系組

副總統感動讚《再會吧北投》：這是用我們自己的故事和語言寫的！

台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光　老礦工回憶踩入地獄「死神的樣子」

資深漫迷暴動！重考生與寡婦之戀成40年經典　高橋留美子《相聚一刻》推典藏版

性感照瘋傳！朋友勸清臉書相簿　賴品妤：穿比基尼哪裡不對？

「高年級設計師」正夯！台日設計界聯手合作「改變高齡化社會」

快訊／自強號撞到路人！台鐵內壢至中壢「單線不通」　南下北上列車延誤

台東冷氣、冰箱汰換補助10/23截止　把握時間申請

余苑綺直腸癌復發「首吐心碎心聲」！　親友聽了鼻酸…李亞萍痛苦爆哭

不斷更新／身穿純白「帛御袍」　日皇德仁即位前…拜禮神明、祖先

七旬癌嬤久咳不癒　就醫發現竟是泌尿道上皮癌轉移

花蓮施行水梯田工法抑制出海口揚塵　購口罩送民眾維護健康

新台幣開盤貶值0.8分　以30.6元兌1美元開出

集氣！余苑綺今赴醫院做人工血管 　《星光雲》11點直播

韓國瑜淨灘「搶玩具」陪玩遭拒　作家點評犯大忌：沒資格當玩伴

鼻子冒痘＝肝不好！中醫曝「痘痘生長7部位」看健康狀態

安海瑟威挺巨肚女神光狂炸　奶油色套裝＋紅唇根本「地表最美孕婦」

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

今晨最低溫新北苗栗16度　變天時間點曝光雨區擴大　

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

藥燉土虱含綠色魚卵　饕客卻讚是極品

好市多買多榖飯！回家發現「空一半還長毛」

6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照萬人讚爆

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

機智哥揭促銷價的秘密！網長知識了

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

全台大學明年停招裁撤107系組！

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教部撂重話

搶嘸特價品！好市多開延期優惠單　她讚爆

更多熱門

相關新聞

孩子用橡皮擦換到名牌手表？

孩子用橡皮擦換到名牌手表？

當我還是孩子時，一天到晚聽到身邊的大人對我說：「我吃過的鹽比你吃過的飯還多。」「我走過的橋比你走過的路還長。」「薑還是老的辣。」大人不斷地將自己的思想和行為模式灌輸給孩子，要求孩子永遠走在他們認定「正確」的道路上...

食力／滷肉飯黃蘿蔔的顏色祕密？

食力／滷肉飯黃蘿蔔的顏色祕密？

感冒、流感怎分辨？　醫師解答

感冒、流感怎分辨？　醫師解答

食力／台灣人一塊餅包入百年時光

食力／台灣人一塊餅包入百年時光

居家脊椎保健　圖解懶人包

居家脊椎保健　圖解懶人包

關鍵字：

每日健康探索總覽探索醫療保健

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面