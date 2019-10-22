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桃園機場入出境章戳藏玄機　多角形「八卦鎮邪」、圓形「出外圓滿」

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▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園機場第二航廈「簽證查驗章戳展示櫥窗」，是書法家董陽孜與陶藝家范剛綱榮的共同展演，創造極具代表性的台灣文化。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者廖明慧／桃園報導

全球掀起IG打卡潮，無論是吃喝玩樂或日常生活，大家都喜歡拍照留念，出國旅遊還會多準備幾張記憶卡，以免手機容量已滿，塞不進更多回憶。用影像寫日記已是現代人日常，每每走訪新景點，必定找尋代表性景物合影留念。而國家門戶「桃園機場」更是必拍的打卡聖地，每次快門都是旅遊故事的序曲，也是滿滿回憶的重要篇章。台灣人出境最愛拍桃園機場5大秘境，外國人入境台灣，則是最愛桃園機場第二航廈這面「入出境查驗章戳展示櫥窗」，此為書法家董陽孜與陶藝家范綱榮的共同創作，營造出深具代表性的台灣文化，總讓陸籍觀光客與外國旅人深深著迷。

▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

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▲外國人入境台灣，最愛桃園機場第二航廈這面「入出境查驗章戳展示櫥窗」。

董陽孜是台灣書法藝術家，國立台灣師範大學藝術系畢業，並取得麻州大學藝術碩士，榮獲第三十一屆行政院文化獎。2013年內政部移民署特邀請董老師協助為每日使用可高達數萬次的入出境查驗章題字。其中，入境的「境」字竟「多一點」，對此，移民署國境事務大隊鑑識調查隊隊長康慶年表示，這是董陽孜老師當年的巧思，刻意多加了那一點、希望「入境人數能多一點」。其實不只題字有故事，戳章的形狀背後也有玄機，當初一同參與設計的康隊長說：「入境使用八角形，象徵八卦鎮壓邪門歪道；出境使用圓形，是祝福旅客外出順利圓滿。」

▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲董陽孜老師2013年幫移民署入出境查驗章題字。其中，入境的「境」字「多一點」有巧思！原來董老師是希望「入境人數能多一點」。

▲入出境章的形狀背後也有故事（左上出境章、右上入境章）：八卦鎮壓邪門歪道，圓形祝福旅客外出圓滿。（圖／記者蔡玟君攝）

2013年同年，移民署也邀請陶藝家范綱榮老師為戳章燒製大型裝置藝術，原收藏於台灣歷史博物館，目前借展至在桃園機場二航廈入境查驗檯後方展示，已成為外國人來台的第一個地標，也是必拍的打卡聖地。不過，戳章除了紀念價值外，主要是「合法入出境一個國家」的證明，也是移民署查緝偷渡客的重要工具之一。

▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多民眾喜歡收集入出境章戳，作為出國旅遊的紀念。自動通關沒蓋章？民眾可於入出境後，直接到移民署公務櫃檯補蓋「當次」入出境查驗章喔！

年蓋四千餘萬次，小章戳立大功

桃園機場一年逾四千五百萬位旅客進出，每位旅客入出境都會各蓋一次章，小小的一個印記象徵著國家的主權，也代表了旅客的合法性。康隊長說，人蛇集團偽造護照中的偽造章戳，常成為查緝偷渡的依據，「台灣新版查驗章從2013年正式啟用，有特別加強防偽設計，經過訓練的移民官一眼就可鑑別真偽。」

▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲移民署歷年來使用過的章戳。一個印章一年約蓋20萬次，平均壽命5年，共100萬次。

▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲1979年桃園機場啟用時的第一顆章，時隔40年深富歷史意義。

▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣新版查驗章從2013年正式啟用，有特別加強防偽設計，經過訓練的移民官一眼就可鑑別真偽。

移民署提醒旅客　護照要收好，過期的也別亂丟！

根據英國顧問公司Henley & Partners公布的2019年護照好用指數，台灣目前有149個免簽國，排第29名，前2名分別都是亞洲國家，第一名是日本，第二名由新加坡和韓國並列。免簽的禮遇愈多，旅客旅行各地更為便利，然而人蛇集團卻利用免簽多國的優勢，販售台灣假護照給偷渡客並獲取暴利。

根據統計，全台每年遺失2-3萬本護照，為了防止這些遺失護照被不法分子變造轉賣，民眾護照千萬別亂丟。許多人回國收拾行李、分送戰利品的同時，就把護照忘在家中某個角落，結果下次出國遍尋不著，補辦既花時間又傷荷包，更慘的是忘在衣服口袋中，換季時丟入舊衣回收箱，有心人士拾獲後被轉賣的機率甚高。

另外，也要呼籲國人在車站、機場、地鐵及觀光景點等人潮較多的公共場所應特別提高警覺，提防護照遭竊或被搶；更不要將護照交付他人或謊報遺失，供他人冒名使用，以免觸法。

▲▼0511 桃機業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲歷年破獲的假護照，作為移民署教育訓練之用。

寒、暑假及連假假期親子旅客多，特別開放14歲以下民眾走「E-Gate隨行通道」

旅客出國證照檢查總是很花時間？為加快民眾出入境速度，國人只要申請「入出國自動查驗通關服務」(簡稱E-Gate)，即可大幅縮減通關時間，依記者實測桃園機場旅客使用E-Gate現況，「掃描護照＋臉部辨識」12秒即可完成，省去人工查驗櫃檯排隊時間，旅客更能享受機場服務設施和購物的樂趣，建議國人多加善用E-Gate，申請手續相當簡便，可至桃園機場官網查詢

此外，每當寒、暑假及連假假期，常是親子旅客出遊的好時機，但E-Gate受限於法規規定，僅限14歲以上民眾才能申請，桃園機場為提升便民服務並體恤親子旅客，在寒、暑假及連假假期等出國旺季，都會特別開放讓有家長隨行的14歲以下孩童，走E-Gate隔壁的隨行通道櫃檯（家長視線範圍內），有此需求的旅客可隨時注意E-Gate上的跑馬燈訊息，以加速通關速度。

E-gate上的跑馬燈訊息，若顯示「自動通關查驗隨行兒童櫃台」等字樣，有家長隨行的14歲以下兒童，即可使用隔壁的隨行通道櫃台。（圖／桃園機場提供）

▲E-gate上的跑馬燈訊息，若顯示「自動通關查驗隨行兒童櫃台」等字樣，有家長隨行的14歲以下兒童，即可使用隔壁的隨行通道櫃台。

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